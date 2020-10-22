Quảng Nam: Bàng hoàng phát hiện thi thể người phụ nữ mất tích hơn 10 ngày dưới mương nước

Xã hội 22/10/2020 16:45

Sáng nay, người dân tại TP. Tam Kỳ, Quảng Nam vừa phát hiện thi thể một người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy tại khu vực cống.

Trao đổi với báo chí, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) xác nhận đã tìm thấy thi thể của người phụ nữ mất tích trong mưa lũ cách đây hơn 10 ngày.

Theo thông tin trên Pháp luật TP. HCM, vào khoảng 5 giờ sáng nay (22/10), người dân phát hiện thi thể người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy tại khu vực mương nước cuối đường Điện Biên Phủ (TP Tam Kỳ) nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

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Khu vực người dân phát hiện thi thể bốc mùi - Ảnh: Internet

Thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc áo mưa, giống với đặc điểm nhận dạng của người phụ nữ mất tích hơn 10 ngày trước.

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên (43 tuổi, ở xã Thanh An, huyện Cam Lộ, Quảng Trị). Trước đó, vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 11/10, bà Duyên đi bộ từ nhà người thân ở đường Phan Châu Trinh (TP Tam Kỳ) đến căn tin Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam làm việc, sau đó mất liên lạc với người nhà.

Sau đó, camera của một quán ven đường ghi lại cảnh một người có đặc điểm nhận dạng giống bà Duyên đang đi trên đường Điện Biên Phủ đến gần cống bỗng dưng mất hút. Người nhà cho rằng người trong camera là bà Duyên nên nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

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Bà Duyên mất tích cách đây khoảng 10 ngày - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương ngay lập tức có mặt, tổ chức tìm kiếm ở khu vực mương nước cuối đường Điện Biên Phủ nhưng không thấy. Đến sáng nay, người dân trình báo phát hiện một thi thể đang phân hủy, lực lượng chức năng đã có mặt tiến hành khám nghiệm.

Sau đó, cơ quan công an xác định đó là thi thể của bà Duyên nên bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

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