Lén lắp camera trong nhà để bắt trộm, nào ngờ vợ phát hiện bí mật động trời của ông chồng mẫu mực

Thế giới 22/10/2020 10:28

Nghi nhà có trộm, người vợ lén đặt camera thì phát hiện bí mật động trời mà người chồng cố che giấu một thời gian dài.

Trước nay, đã có không ít trường hợp nhờ lén đặt camera trong nhà mà phát hiện những vụ bạo hành trẻ em, ngoại tình…

Mới đây, truyền thông Đài Loan vừa đưa tin một người phụ nữ phát hiện chồng ngoại tình nhờ lắp một chiếc camera trong nhà. Theo đó, người vợ họ Ling đã kết hôn với ông Shu được 20 năm, sinh sống tại thành phố Đào Viên, Đài Loan. Cặp đôi có 1 trai 1 gái, cuộc sống viên mãn, ổn định. 

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Vợ lén đặt camera trong nhà vì phát hiện có nhiều điều bất thường - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đến tháng 3/2020, bà Ling phát hiện căn nhà có nhiều điều bất thường. Đôi khi đi làm về, bà nhận thấy một số đồ vật không được đặt đúng chỗ như thường ngày. Khi hỏi chồng thì ông Shu khẳng định trong nhà không xảy ra việc gì khác thường.

Ban đầu, người vợ nghi ngờ nhà có trộm hoặc có người đột nhập. Sau một thời gian quan sát, bà Ling phát hiện chồng có biểu hiện lạ như đang che giấu điều gì đó. Vì vậy, bà lén chồng đặt camera tại phòng khách thì phát hiện chồng dẫn một người phụ nữ về nhà ngoại tình.

Theo lời kể của người vợ, chồng bà đã dẫn một nhân viên bán hàng trẻ tuổi tại siêu thị về nhà nhiều lần. Vì không thể chấp nhận được hành vi phản bội của chồng, bà Ling quyết định nộp đơn ly hôn và dùng những hình ảnh từ camera làm bằng chứng.

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Sau khi xem camera, người vợ phát hiện chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Đến tháng 10, cả người chồng và cô nhân viên bán hàng đều thừa nhận có mối quan hệ ngoài luồng với nhau. Đồng thời cả hai còn cho rằng việc đặt camera của bà Ling là phạm pháp, không thể dùng làm bằng chứng.

Tuy nhiên, cuối cùng tòa án đã tuyên cặp đôi này tội ngoại tình. Cả hai phải bồi thường cho bà Ling 400.000 nhân dân tệ (hơn 1,3 tỷ đồng).

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