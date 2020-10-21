Bị chồng phát hiện vào nhà nghỉ với người đàn ông đáng tuổi cha chú, cô vợ giở trò mất trí nhớ 'em có biết gì đâu'

Xã hội 21/10/2020 16:17

Sau khi bị chồng bắt gặp ngoại tình tại nhà nghỉ, người phụ nữ giở trò mất trí nhớ “em có biết gì đâu”. Đoạn clip hiện đang gây xôn xao mạng xã hội.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip đánh ghen ghi lại cảnh người phụ nữ bị chồng bắt gặp ngoại tình với người đáng tuổi cha chú trong nhà nghỉ được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm.

Theo đó, sau một thời gian theo dõi, anh chồng bắt gặp vợ mình bỏ con nhỏ ở nhà để vào nhà nghỉ với một người đàn ông lớn tuổi. Dù bị bắt tại trận nhưng người đàn ông này vẫn khẳng định “đi ăn gặp nhau rồi đưa về”. 

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Người phụ nữ bị chồng bắt gặp ngoại tình với 'ông chú' lớn tuổi trong nhà nghỉ - Ảnh cắt từ clip

Trong khi đó, người vợ lại tỏ vẻ đau đầu, không tỉnh táo, khẳng định “em không biết gì đâu”. Ngay khi nhìn thấy anh chồng, người đàn ông kia đã nhanh chóng mở cửa ô tô chuẩn bị rời khỏi. Chị vợ cũng ngồi vào ghế sau để tẩu thoát. Tuy nhiên, anh chồng đã nhanh chóng kéo vợ ra khỏi xe để làm rõ mọi chuyện.

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Sau đó, người đàn ông đã lên xe rời đi - Ảnh cắt từ clip

Dù bị bắt gặp vào nhà nghỉ với vợ người ta, ông chú lớn tuổi vẫn rất mạnh miệng “mày nói ít thôi”. Trong khi đó, anh chồng vẫn rất lịch sự gọi người này là chú. Sau một hồi đôi co, người đàn ông kia đã lái ô tô rời khỏi hiện trường để hai vợ chồng ở lại tự giải quyết.

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Người vợ giả vờ mất trí nhớ bảo 'em có biết gì đâu' - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi được đăng tải, sự việc trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội được mọi người bàn tán xôn xao. Đa số mọi người đều khen ngợi cách đánh ghen văn minh của anh chồng. Số khác cũng đưa ra lời khuyên anh nên ly hôn để tránh tiếp tục bị “cắm sừng”.

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