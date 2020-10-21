Bé trai lớp 3 ngã tử vong khi sang nhà hàng xóm tránh lũ: Gia cảnh khốn khó, thuộc diện nghèo nhất xã

Xã hội 21/10/2020 12:00

Trong lúc sang nhà hàng xóm tránh lũ, một học sinh lớp 3 bị ngã tử vong. Tại địa phương, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Huy Long, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận trên địa bàn vừa có một học sinh ngã tử vong.

Được biết sự việc trên xảy ra vào trưa 20/10. Vào thời điểm trên, do nhà ngập sâu nên em N.V.Đ (trú thôn Thủy Triều, xã Cẩm Quan, là học sinh lớp 3 Trường Tiểu học - THCS Phan Đình Giót) sang nhà hàng xóm 2 tầng để tránh lũ.

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Bé trai lớp 3 không may ngã tử vong khi sang nhà hàng xóm tránh lũ - Ảnh: Internet

Vì cầu thang nhà này chưa làm xong nên lúc chơi bé Đ. không may ngã trên cầu thang xuống dẫn đến bị thương nặng. Đến tối cùng ngày thì nạn nhân tử vong.

Theo chia sẻ của ông Long trên Người lao động, nhà bé Đ. là hộ nghèo nhất xã, mưa lũ càng khiến gia đình thêm khốn khổ. 

Sáng nay (21/10), lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Xuyên cho biết đã nhận được thông tin và sẽ sớm tới thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Chiều 20/10, tại Quảng Bình cũng vừa xảy ra vụ việc bé trai 8 tuổi ngã khỏi bè tránh lũ dẫn đến tử vong thương tâm. Theo đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc đang ở trên bè tránh lũ của gia đình, bé Đ.M.T. (8 tuổi, ngụ thôn Cổ Liêm, xã Tân Hóa) không may sảy chân ngã xuống dòng nước lũ.

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Bé trai 8 tuổi chết đuối thương tâm vì ngã xuống dòng nước lũ - Ảnh: Internet

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên bè chỉ có bà ngoại T. là người lớn. Phát hiện cháu đuối nước, người bà đã nhanh chóng hô hoán nhờ người đến cứu. Tuy nhiên, vì nước lũ ngập sâu hơn 3m nên mọi người không kịp cứu nạn nhân.

Được biết, gia đình bé T. thuộc diện hộ nghèo của xã. Bố bé đi làm ăn trong miền Nam. Lúc xảy ra tai nạn đau lòng, mẹ của em đang chèo thuyền đi nhận hàng cứu trợ.

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