Đắk Nông: Nam thanh niên gửi clip khiêu dâm, ép bé gái 12 tuổi tự quay và gửi video nhạy cảm cho mình

Xã hội 21/10/2020 10:17

Sau khi gửi clip khiêu dâm trên mạng xã hội, đối tượng ép bé gái làm theo rồi quay video nhạy cảm gửi cho mình.

Mới đây, VKSND thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị này đã phê chuẩn lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với P.V.V (19 tuổi, trú tại TP. Gia Nghĩa) về hành vi sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Nạn nhân là bé A. (12 tuổi, cũng trú tại TP. Gia Nghĩa).

Theo đó, đối tượng này đã ép bé gái quay video nhạy cảm gửi cho mình. Thông tin ban đầu trên Dân trí cho biết, giữa tháng 9/2020, V. quen biết với bé A. qua Facebook.

Đến ngày 3/10, V. bảo A. gửi ảnh khỏa thân cho mình thì nạn nhân đồng ý. Sau đó, A. dùng điện thoại chụp lại ảnh khỏa thân gửi qua tin nhắn cho V.

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V. bắt bé gái 12 tuổi quay video nhạy cảm gửi cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Nhận được ảnh từ bé gái 12 tuổi, V. tiếp tục yêu cầu A. phải tự quay clip khiêu dâm để gửi cho mình nếu không sẽ đăng ảnh khỏa thân của nạn nhân lên mạng xã hội.

Cũng theo nguồn tin trên, V. tải một clip có nội dung khiêu dâm trên mạng gửi cho A. và yêu cầu nạn nhân làm theo. Vì thiếu hiểu biết và sợ hãi, cô bé đã tự quay 2 video khỏa thân rồi tiếp tục gửi qua cho V.

Đến ngày 10/10, gia đình nạn nhân phát hiện vụ việc nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Tại cơ quan điều tra, qua kiểm tra chiếc điện thoại, công an phát hiện bên trong có ảnh và video của bé A. Đối tượng cũng đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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