Chú rể chưa kịp động phòng đã chết ngay đêm tân hôn, biết được nguyên nhân người mẹ ân hận cả đời 

Thế giới 20/10/2020 17:31

Chưa kịp đưa vợ vào động phòng, chú rể tử vong trong đêm tân hôn. Sau khi nghe kết luận của bác sĩ, người mẹ day dứt cả đời.

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện câu chuyện chú rể tử vong trong đêm tân hôn khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao.

Theo đó, nạn nhân là nam thanh niên họ Lưu (25 tuổi, sống tại Hà Nam, Trung Quốc). Thông qua giới thiệu của người thân, anh Lưu quen biết Tiểu Trương ở làng bên. Sau đó không lâu, cặp đôi nhanh chóng kết hôn. Thế nhưng, ngay trong đêm tân hôn chú rể đã tử vong. 

Cụ thể, vào ngày tổ chức đám cưới, sau khi tiếp khách xong thì cặp đôi vào phòng tân hôn. Thế nhưng ngay khi vừa bước vào cửa, khuôn mặt anh Lưu đột nhiên tỏ vẻ đau đớn rồi gục xuống giường, hai tay ôm ngực.

chu re tu vong trong dem tan hon 1
Chú rể tử vong trong đêm tân hôn vì huyết áp tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Ngay lúc này, cô dâu nhanh chóng kêu cứu trong hoảng hốt và nhờ người nhà gọi xe cứu thương. Tuy nhiên, khi nhân viên y tế đến hiện trường, nạn nhân đã ngừng thở, bỏ lại người vợ mới cưới.

Sau khi khám nghiệm, bác sĩ cho biết nguyên nhân cái chết của anh Lưu có liên quan đến mẹ anh. Được biết, nạn nhân là con một trong gia đình, được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ. Vì anh Lưu thích ăn nên người mẹ ngày nào cũng đổi món mới cho con, đều có thịt và các nguyên liệu hảo hạng. Do ăn quá nhiều đồ bổ nên khi 25 tuổi, anh Lưu chỉ cao 1m65 và nặng tới 108kg.

Bác sĩ tiết lộ, nạn nhân ăn nhiều đồ ăn chứa chất béo không chỉ gây thừa cân mà còn khiến mỡ máu tăng cao, đẩy nhanh quá trình xơ cứng động mạch và hình thành mảng bám trên thành mạch máu, làm tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Ngoài ra, trong đám cưới anh Lưu đã uống rất nhiều rượu và hưng phấn. 

Vì rượu bia cộng thêm huyết áp tăng cao khiến các mảng bám trên thành mạch máu bong ra, gây nhồi máu cơ tim khiến nạn nhân tử vong.

Hà Tĩnh: Bé gái 3 tuổi mất tích trong mưa lũ

Hà Tĩnh: Bé gái 3 tuổi mất tích trong mưa lũ

Không thấy con đâu, chị Hằng hốt hoảng tìm kiếm. Gần nhà nước vẫn ngập sâu, nên người thân và cơ quan chức năng nghi ngờ cháu Chi không may bị rơi xuống nước bị lũ cuốn.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc chú rể tử vong chết trong phòng tân hôn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích