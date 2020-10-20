Chưa kịp đưa vợ vào động phòng, chú rể tử vong trong đêm tân hôn. Sau khi nghe kết luận của bác sĩ, người mẹ day dứt cả đời.

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện câu chuyện chú rể tử vong trong đêm tân hôn khiến cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao.

Theo đó, nạn nhân là nam thanh niên họ Lưu (25 tuổi, sống tại Hà Nam, Trung Quốc). Thông qua giới thiệu của người thân, anh Lưu quen biết Tiểu Trương ở làng bên. Sau đó không lâu, cặp đôi nhanh chóng kết hôn. Thế nhưng, ngay trong đêm tân hôn chú rể đã tử vong.

Cụ thể, vào ngày tổ chức đám cưới, sau khi tiếp khách xong thì cặp đôi vào phòng tân hôn. Thế nhưng ngay khi vừa bước vào cửa, khuôn mặt anh Lưu đột nhiên tỏ vẻ đau đớn rồi gục xuống giường, hai tay ôm ngực.

Chú rể tử vong trong đêm tân hôn vì huyết áp tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Ngay lúc này, cô dâu nhanh chóng kêu cứu trong hoảng hốt và nhờ người nhà gọi xe cứu thương. Tuy nhiên, khi nhân viên y tế đến hiện trường, nạn nhân đã ngừng thở, bỏ lại người vợ mới cưới.

Sau khi khám nghiệm, bác sĩ cho biết nguyên nhân cái chết của anh Lưu có liên quan đến mẹ anh. Được biết, nạn nhân là con một trong gia đình, được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ. Vì anh Lưu thích ăn nên người mẹ ngày nào cũng đổi món mới cho con, đều có thịt và các nguyên liệu hảo hạng. Do ăn quá nhiều đồ bổ nên khi 25 tuổi, anh Lưu chỉ cao 1m65 và nặng tới 108kg.

Bác sĩ tiết lộ, nạn nhân ăn nhiều đồ ăn chứa chất béo không chỉ gây thừa cân mà còn khiến mỡ máu tăng cao, đẩy nhanh quá trình xơ cứng động mạch và hình thành mảng bám trên thành mạch máu, làm tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Ngoài ra, trong đám cưới anh Lưu đã uống rất nhiều rượu và hưng phấn.

Vì rượu bia cộng thêm huyết áp tăng cao khiến các mảng bám trên thành mạch máu bong ra, gây nhồi máu cơ tim khiến nạn nhân tử vong.

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