Chỉ vì muốn trở nên xinh đẹp trước ngày cưới, nữ người mẫu đã tìm đến một cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép và tử vong sau khi hút mỡ.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, cảnh sát Malaysia đang mở cuộc điều tra để làm rõ cái chết của người mẫu Coco Siew Zhi Shing (Xiao Zhixin, 23 tuổi) vào ngày 17/10 vừa qua. Được biết, nữ người mẫu tử vong sau khi hút mỡ tại một thẩm mỹ viện. Cảnh sát cũng đã bắt giữ chủ thẩm mỹ viện ở Cheras, thủ đô Kuala Lumpur.

Trước khi qua đời, nữ người mẫu đang chuẩn bị cho đám cưới của mình và muốn có vẻ ngoài đẹp nhất cho ngày trọng đại nên muốn đi hút mỡ. Siew đã tìm kiếm một thẩm mỹ viện trên internet. Sau đó, cô đã đăng ký một liệu trình hút mỡ cánh tay với giá 2.500 ringgit (gần 14 triệu đồng).

Nữ người mẫu tử vong sau khi hút mỡ để chuẩn bị cho đám cưới - Ảnh: Internet

Chiều 17/10, nữ người mẫu cùng một người bạn đến thẩm mỹ viện. Tại đây, cô được tiêm thuốc gây mê. Sau đó khoảng 30 phút, cô cảm thấy không khỏe. Một giờ sau nữa, tim của Siew ngừng đập. Dù được mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vào lúc 17 giờ cùng ngày.

Sau khi xảy ra vụ việc, người nhà vô cùng đau lòng vì không thể đến bệnh viện kịp lúc để gặp mặt Siew lần cuối. Tại thời điểm hút mỡ, chủ thẩm mỹ viện không có mặt ở đó. Qua điều tra, người phụ trách thẩm mỹ viện thừa nhận cơ sở này không được cấp phép để tiến hành các thủ thuật y tế như vậy mà chỉ được thực hiện các phương pháp thông thường.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc - Ảnh: Internet

Được biết, thẩm mỹ viện này do một người phụ nữ và con gái mở, hiện cả hai đã bị tạm giữ để điều tra về cái chết của nữ người mẫu. Tính đến thời điểm hiện tại, thẩm mỹ viện này đã tiến hành hút mỡ cho ít nhất 10 khách hàng.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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