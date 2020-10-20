Thấy bà cụ hơn 90 tuổi ở nhà một mình, nam thanh niên hành hung dã man, thiêu sống nạn nhân để cướp tài sản. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo UBND xã Quy Kỳ, huyện Định Hóa, Thái Nguyên xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ việc nam thanh niên hành hung, châm lửa đốt cụ bà hơn 90 tuổi để cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ trưa 19/10, đối tượng Ngô Thanh Hoàng (27 tuổi, trú tại xã Quy Kỳ) ghé vào cửa hàng tạp hóa của bà Chu Thị Mạo (ngụ thôn Tân Hợp, xã Quy Kỳ).

Cụ bà bị nam thanh niên bạo hành dã man, thiêu sống để cướp tài sản - Ảnh: Internet

Sau một hồi quan sát, thấy chỉ có một mình cụ Mạo ở nhà nên đối tượng này nảy sinh ý định cướp tài sản nhưng bị chống cự. Thấy vậy, đối tượng dùng ghế đánh liên tục vào đầu và người của nạn nhân.

Không dừng lại ở đó, Hoàng còn bóp cổ bà cụ ngất xỉu rồi kéo nạn nhân vào bếp, lấp rơm châm lửa đốt. Sau đó, Hoàng lục tìm trong nhà bà cụ lấy đi khoảng 20 triệu đồng. Gây án xong, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau đó không lâu, con trai của bà Mạo đi làm về phát hiện mẹ bị thiêu nên đã nhanh chóng giải cứu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nửa người bị bỏng, đa chấn thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Được biết, tại địa phương, nghi phạm là đối tượng nghiện lâu năm. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

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