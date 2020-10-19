Người phụ nữ U50 bị tình trẻ 29 tuổi dọa tung ảnh ‘nóng’ tống tiền

Xã hội 19/10/2020 16:37

Hỏi mượn tiền nhưng bị từ chối, người đàn ông 29 tuổi dùng ảnh nóng tống tiền người tình U50.

Trao đổi với báo chí, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 (TP. HCM) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đăng Tiến (29 tuổi, quê Thanh Hóa) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, đối tượng này đã dùng ảnh "nóng" tống tiền người tình. Nạn nhân là bà N.T.H.T (45 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP. HCM). Trước đó, vào khoảng tháng 3/2020, trong một buổi nhậu, bà T. với Tiến quen biết nhau. Sau khi hát karaoke, cả hai rủ nhau đi khách sạn.

Đến cuối tháng 3/2020, sau khi “mây mưa”, Tiến than với người tình đang thiếu tiền nên hỏi mượn bà T. 20 triệu đồng và được bà này đồng ý.

Người phụ nữ U50 bị tình trẻ 29 tuổi dọa tung ảnh ‘nóng’ tống tiền - Ảnh 1
Dùng ảnh 'nóng' tống tiền người tình 45 tuổi, Tiến bị cơ quan công an bắt khi đang nhận 20 triệu đồng - Ảnh: Internet

Một tháng sau, đối tượng này tiếp tục hỏi mượn bà T. thêm 20 triệu đồng. Đến ngày 25/5, Tiến dùng ảnh nóng của người tình để đòi thêm 20 triệu đồng. Vì sợ sự việc gây ảnh hưởng đến gia đình, bà T. buộc phải làm theo.

Đến ngày 12/10, đối tượng này lại nhắn tin cho bà T. hỏi mượn 50 triệu đồng nhưng bà này từ chối.

Sau đó, Tiến tiếp tục gửi ảnh nóng đe dọa sẽ tung lên mạng xã hội. Bà T. vờ đồng ý, xin hạ xuống còn 20 triệu đồng, sau đó cùng bạn đến cơ quan công an trình báo.

Vài ngày sau, Tiến đang nhận 20 triệu đồng của người tình tại nhà hàng trên đường Võ Văn Tần thì bị công an bắt giữ.

Hiện công an quận 3 vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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Những "người bạn" gắn bó với con người trong công cuộc sản xuất và nuôi trồng bây giờ lại phải một thân một mình "cam chịu" giữa dòng lũ, chẳng biết còn được sống đến bao giờ?!

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