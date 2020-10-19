Bắc Giang: Phát hiện vợ cũ và trai lạ trong phòng trọ, chồng vác dao truy sát khiến 2 người thương vong

Xã hội 19/10/2020 10:29

Nhìn thấy vợ cũ và người đàn ông khác trong phòng trọ, người chồng vác dao truy sát khiến 2 người thương vong.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Theo đó, vì mâu thuẫn tình cảm nên người chồng đã vác dao truy sát vợ và một người đàn ông. Nạn nhân được xác định là anh N.N.V (sinh năm 2000, trú xã Giáp Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang) và chị T.T.T (sinh năm 1996, địa chỉ Yên Sơn, Tuyên Quang).

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Phát hiện vợ và người đàn ông khác trong phòng trọ, chồng vác dao truy sát - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào sáng 18/10, Lục Duy Khánh (sinh năm 1982, trú tại Chiêu Yên, Yên Sơn, Tuyên Quang) đến thăm vợ. Lúc này, Khánh nhìn thấy chị T. và anh V. trong phòng trọ ở địa bàn thôn Trung Đồng, xã Vân Trung nên dùng dao chém cả hai. Hậu quả anh V. bị thương ở cằm, sườn trái và ngực phải. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đến khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, vì vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong tại Bệnh viện quân y 110 (Bắc Ninh).

Trong khi đó, chị T. bị thương ở tay trái và ngực phải hiện vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện 108 Hà Nội. Trước khi xảy ra vụ án, chị T. và anh V. là công nhân làm việc tại KCN Vân Trung, Việt Yên.

Theo thông tin trên Gia đình & Xã hội, Khánh là chồng cũ của chị T. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn tình cảm. 

Sau khi gây án, đối tượng đã điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, truy tìm kẻ gây án.

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Đoạn video clip về người "bí ẩn" mặc áo quần đen ngồi điềm tĩnh giữa đường trong lúc trời đang mưa khiến ai nấy đều tò mò, chẳng biết vì lý do gì mà người này can đảm đến thế.

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Từ khóa:   Bắc Giang mâu thuẫn tình cảm chém vợ và nhân tình

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