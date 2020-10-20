Bình Dương: Bàng hoàng phát hiện 2 thi thể đội nón bảo hiểm nằm úp mặt dưới gầm cầu

Xã hội 20/10/2020 10:57

Người dân bàng hoàng phát hiện 2 thi thể nam giới nằm gần nhau dưới gầm cầu ở Bình Dương. Cả hai đều đội nón bảo hiểm nhưng không thấy xe máy đâu.

Vào khoảng 18 giờ ngày 19/10, trong lúc di chuyển dưới chân cầu Tân Hội (TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) người dân bàng hoàng phát hiện 2 thi thể nằm cạnh nhau trong tư thế úp mặt, đầu còn đội nón bảo hiểm nhưng không thấy xe. Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

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Người dân phát hiện 2 thi thể nằm úp dưới gầm cầu - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo, Công an TX Tân Uyên đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan đến hiện trường, đưa 2 thi thể lên bờ. Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân mặc đồ thể thao ngắn, trên đầu có đội nón bảo hiểm.

Sau đó, thi thể của 2 nạn nhân đã được đưa về nhà xác để khám nghiệm. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Cách đây không lâu, người dân tại Quảng Ninh cũng phát hiện một người đàn ông tử vong dưới chân cầu Vân Đồn 2.

Cụ thể, vào sáng 22/9, người dân phát hiện một thi thể nam giới nổi dưới nước ở khu vực cầu Vân Đồn 2, địa phận xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

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Người đàn ông tử vong dưới chân cầu - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để vớt thi thể, làm rõ danh tính nạn nhân. Kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân là T.Đ.P, tử vong do trượt chân ngã xuống nước chết đuối.

Sau nhiều giờ thông báo tìm người nhà nhưng không có ai đến nhận, chính quyền xã Đông Xá, huyện Vân Đồn đã tổ chức mai táng cho nạn nhân theo phong tục địa phương.

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