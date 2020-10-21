Đau lòng cảnh người mất 3 ngày vẫn chưa được an táng, quan tài treo lên tận nóc nhà vì lũ dâng cao

Xã hội 21/10/2020 15:05

Dù bà cụ đã mất nhiều ngày nhưng người thân vẫn chưa thể an táng vì nước lũ dâng cao. Mọi người đành treo quan tài lên nóc nhà để tránh lũ.

Nhiều ngày nay, người dân trên cả nước đều hướng về miền Trung ruột thịt. Đã có rất nhiều câu chuyện đau lòng khiến cộng đồng mạng không cầm được nước mắt. Đặc biệt, cảnh những người đã mất vẫn không thể an nghỉ vì lũ dâng cao khiến ai nấy đều phải xót xa. Để giữ quan tài không bị ướt, có gia đình đã phải treo lên tận nóc nhà chờ nước rút rồi mới an táng.

Đó là trường hợp của bà L. (ở Đại Phong, Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình). Được biết, bà L. tử vong vào ngày 17/10 vì mắc bệnh hiểm nghèo. Trước đó, gia đình đã chuẩn bị sẵn tâm lý cũng như chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để “đưa” bà đi vì bà L. mắc bệnh lâu ngày. Thế nhưng, đâu ai ngờ bà lại ra đi đúng vào đợt lũ kinh hoàng.

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Vì nước lũ dâng cao, người thân phải treo quan tài của bà L. lên nóc nhà - Ảnh: Internet

Ngày 20/10, vì nước lên quá nhanh nên người thân đã phải dùng dụng cụ và dây thừng để treo quan tài lên tận nóc nhà. Thế nhưng gia đình vẫn lo lắng vì nếu lũ tiếp tục tăng, mọi người không biết phải làm sao khi xung quanh nhà ai cũng đã lụt quá nóc nhà. Chưa kể, bà đã chết hơn 3 ngày, chắc hẳn không gia đình nào muốn cho trú nhờ.

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Ngôi nhà của bà L. ngập chỉ còn thấy nóc - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch xã Phong Thủy cho biết chính quyền đã đến thăm hỏi động viên gia đình. Cơ quan chức năng cũng đã lên phương án di dời thi thể người đã mất đến nơi an toàn, tổ chức an táng. Tuy nhiên, vì phong tục nên gia đình vẫn muốn để người mất ở nhà, chờ nước rút rồi mới tiến hành an táng.

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