Vụ bắt quả tang vợ ngoại tình với 'ông chú': Người chồng hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ

Xã hội 22/10/2020 11:43

Liên quan đến vụ việc chồng phát hiện vợ ngoại tình với người đáng tuổi cha chú, người chồng đã lên tiếng giải thích vì sao không đánh 2 kẻ ngoại tình.

Nhiều giờ qua, cư dân mạng không ngừng bàn luận về vụ việc chồng phát hiện vợ ngoại tình với người đàn ông lớn tuổi. Theo đó, người đàn ông tên X.L đã chia sẻ lại câu chuyện này trên trang cá nhân của mình. 

Anh chồng viết: “Đến giờ phút này thì đừng có đố với thách thức tôi đăng lên. Xấu chàng hổ ai giờ này nữa, chỉ cần một thời gian ngắn qua thôi tôi đã thừa hiểu bản chất con người của cô. Trong video là vợ tôi N.K.L. và ông kia tên M. đáng tuổi cha chú cô ta, đã và đang có vợ cùng 2 con nhỏ.

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Vụ chồng phát hiện vợ ngoại tình với người lớn tuổi gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Đây là câu trả lời cho mọi người. Biết là mọi người sẽ cười vào mặt người làm mẹ làm cha như tôi. Nhưng tôi không còn gì nuối tiếc nữa. Bây giờ tội cho con cái”.

Theo hình ảnh trong đoạn clip gây xôn xao mạng xã hội, dù bị bắt gian tại trận, gã nhân tình vẫn lớn tiếng cảnh cáo anh chồng “mày đừng có nhiều lời”. Trong khi đó, chị vợ lại tỏ vẻ như đang say và khẳng định: “Em say quá, em có biết gì đâu”.

Sau đó, "ông chú" lớn tuổi thản nhiên lên ô tô bỏ đi, người vợ cũng nhanh chóng ngồi vào ghế sau định rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, người chồng đã nhanh chóng ngăn cản, kéo vợ lại để làm rõ vụ việc.

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Cặp đôi vẫn thản nhiên ra xe sau khi bị phát hiện cùng vào nhà nghỉ - Ảnh: Internet

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều tỏ ra thán phục trước cách hành xử văn minh của người chồng. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng anh chồng nhát gan, hèn vì không dám đánh đôi "gian phu, dâm phụ".

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Được biết người vợ hiện đã ra nhà anh trai tại Hà Nội - Ảnh: Internet

Liên quan đến vụ việc, chia sẻ trên Pháp luật và Bạn đọc, người chồng cho biết hiện cô vợ đã trốn ra nhà anh trai ở Hà Nội. Còn về người đàn ông trong clip, người này từng làm thủ tục đất đai cho nhà mẹ vợ rồi không hiểu sao lại quan hệ với vợ anh. Bên cạnh đó, ông ta cũng đã có vợ và 2 con.

Sở dĩ người chồng quyết định “bóc phốt” vợ và nhân tình là do cô vợ quá quắt, về dọn đồ rồi định đưa đứa con 14 tháng tuổi đi, thậm chí còn chửi lại mẹ chồng. 

Bên cạnh đó, anh L. còn khẳng định không đánh cặp đôi kia vì nếu đánh kẻ thứ 3 thì phạm pháp. Nếu đánh vợ thì cũng chính là đánh mẹ của con mình nên anh không thể ra tay.

Hiện vụ việc vẫn đang gây bão mạng xã hội.

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