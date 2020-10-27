Trưa 27/10, Công an TP. Hà Nội đã tìm thấy thi thể nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích. Hiện 2 nghi phạm đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Liên quan đến vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích gây xôn xao dư luận, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội cho biết đã bắt giữ 2 nghi phạm để phục vụ công tác điều tra, bước đầu xác định đây là vụ giết người cướp của.

Danh tính 2 nghi phạm gồm: Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín).

Theo lời khai ban đầu, vào chiều 24/10, Trung rủ Quân đi trộm cắp tài sản tại xã Tiền Phong, huyện Thường Tín. Trên đường đi tiêu thụ tài sản, Trung nhìn thấy em Trần Thúy Hiền (18 tuổi, sinh viên năm nhất Học viện Ngân hàng) đang đứng gần bờ sông Nhuệ nghe điện thoại di động nên nảy sinh ý định giật điện thoại.

Trung đẩy em Hiền xuống sông Nhuệ để thực hiện hành vi phạm tội. Đến 12 giờ trưa nay 27/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh viên dưới lòng sông Nhuệ, đoạn chảy qua xã Nguyễn Trãi (huyệnThường Tín), cách hiện trường ban đầu khoảng 5km.

Cơ quan chức năng dẫn nghi phạm ra hiện trường - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Như đã đưa tin trước đó, trưa 25/10, chị T. (mẹ em Hiền) trình báo thông tin con gái mất tích với cơ quan công an.

Theo người mẹ, cháu Hiền mới nhập học Khoa Kế Toán - K23 thuộc Học Viện Ngân Hàng. Hàng ngày Hiền vẫn đi xe đạp điện ra bến xe buýt cách nhà vài km, sau đó lên tuyến số 6C để lên trường.

Khoảng 11 giờ trưa 24/10, nữ sinh đi xe đạp điện rời khỏi nhà. Đến chiều tối, sau khi không liên lạc được với con gái, gia đình chị T. đã ra các điểm xe buýt và những nơi quen thuộc để tìm nhưng không thấy tung tích con gái đâu.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an bắt giữ Nguyễn Xuân Trung và Nguyễn Văn Quân. Từ lời khai của các đối tượng, Công an TP. Hà Nội đã tìm thấy thi thể nữ sinh 18 tuổi. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nữ sinh lớp 12 mất tích bí ẩn sau khi được chở đến trường, gia đình cầu cứu công an giúp đỡ Sau khi được em trai chở đến trường, Trang không vào lớp mà biến mất không rõ tung tích. Hiện gia đình đang phối hợp với công an tìm kiếm nữ sinh lớp 12 mất tích bí ẩn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-nu-sinh-hoc-vien-ngan-hang-mat-tich-tim-thay-thi-the-duoi-long-song-bat-giu-2-nghi-pham-384345.html