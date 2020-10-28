Tiết lộ bất ngờ về 2 nghi phạm sát hại nữ sinh viên Học viện Ngân hàng: Đều đã lập gia đình, sau khi gây án vẫn tỏ ra bình thường

Xã hội 28/10/2020 10:05

Tới tối qua, cả 2 nghi phạm sát hại nữ sinh viên Học viện Ngân hàng đều đã bị bắt giữ. Tại địa phương, cả 2 đối tượng đều đã lập gia đình.

Liên quan đến vụ việc 2 người đàn ông sát hại nữ sinh viên Học viện Ngân hàng để cướp tài sản, tối 27/10 nghi phạm Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, trú tại Quất Động, Thường Tín, Hà Nội) đã bị bắt giữ.

Trước đó, nghi phạm Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, trú tại Văn Phú, Thường Tín) cũng đã bị bắt. Nạn nhân trong vụ việc là nữ sinh Trần Thúy Hiền (sinh năm 2002, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội).

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Chân dung 2 nghi phạm sát hại nữ sinh viên cướp tài sản - Ảnh: Internet

Được biết, đối tượng Trung đã có vợ và 2 con gái. Trung không có việc làm ổn định, thường làm công việc bốc vác, xách vữa tại công trình. Tuy nhiên công việc của Trung không đều đặn, một trong những nguyên nhân là do mọi người biết nghi phạm nghiện ngập nên không dám qua lại.

Trước đó, đối tượng này từng bị hàng xóm phát hiện hành vi trộm cắp để lấy tiền mua ma túy. Tuy nhiên Trung chưa từng gây gổ hay đánh nhau với ai. Mặc dù từng phải vào trại cai nghiện nhưng khi về nhà, Trung lại “ngựa quen đường cũ”.

Về phần Quân, đối tượng là con thứ 2 trong nhà, đã lập gia đình và có 2 người con. Thường ngày, không ai rõ Quân làm công việc gì nhưng có lúc đối tượng nói với mẹ rằng mình làm nghề thợ xây, bốc gạch thuê.

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Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Internet

Đối tượng Quân thường chơi bời với một số bạn bè cùng nghiện nên đi về không cố định, có lúc đi vài ngày mới về. Theo lời kể của mẹ Quân trên Pháp luật & Bạn đọc, trước khi biết tin con trai là nghi phạm giết người, bà có gặp con nhưng đối tượng này tỏ vẻ rất bình thường, không có biểu hiện lạ. Thường ngày, Quân cũng ít giao tiếp với hàng xóm, không có việc làm ổn định. Dù không có tiền tiêu xài, đối tượng này rất lười kiếm việc làm. 

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