Dân mạng ghen tị với sinh viên được trường tặng ‘lì xì’ năm mới, khi biết số tiền nhận được lại càng ghen tị hơn

Xã hội 21/01/2021 20:19

Mới đây, thông tin một trường đại học phát "lì xì" năm mới cho sinh viên khiến cư dân mạng không khỏi ghen tị. Nhiều người khá bất ngờ khi biết được số tiền bên trong.

Cụ thể, trường đại học “nhà người ta” đang được gọi tên khắp các mạng xã hội chính là Đại học Điện lực tại Hà Nội. Trong một thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán gửi cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, trường Đại học Điện lực đã thông báo sẽ “lì xì” cho sinh viên của mình. Mỗi sinh viên sẽ được nhận số tiền 500.000 đồng, qua hình thức chuyển khoản trực tiếp vào ngân hàng. Đây là số tiền nhà trường hỗ trợ cho sinh viên do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, không phải sinh viên nào cũng nhận được may mắn này. Để được trường “lì xì”, các sinh viên phải đáp ứng được những điều kiện nhất định. Cụ thể, trong thông báo nêu rõ, đối với sinh viên đại học chính quy học khóa D11 khối Kỹ thuật thì phải là sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp hoặc sinh viên đã đăng ký xong môn học của học kỳ 202. Riêng với các sinh viên khóa D12 đến D15, sinh viên cao đẳng chính quy C17, C18 thì phải đạt điều kiện là đã hoàn thành đăng ký môn học của học kỳ 202.

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Thông báo nghỉ Tết và hỗ trợ của trường Đại học Điện lực cho sinh viên - Ảnh: Internet

Thông báo của trường ngay lập tức được nhiều trang mạng chia sẻ. Dưới mỗi bài đăng, nhiều người dùng mạng bày tỏ sự thích thú, ghen tị với các sinh viên của ngôi trường này. Bên cạnh đó, nhiều người bình luận hành động của nhà trường rất nhân văn, tạo thêm động lực cho sinh viên cố gắng học tập. Ngoài ra có khá nhiều bình luận hài hước khi biết số tiền mà trường hỗ trợ là 500.000: “Nhiều sinh viên vậy, nên mình cứ nghĩ cùng lắm là 100, 200 nghìn. Ai ngờ trường lì xì tới 500 nghìn”; “Đời sinh viên chỉ mong có thế”; “Trường chơi lớn quá, tính sơ sơ cũng mất một khoản khá lớn, xứng đáng là trường học của năm”…

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