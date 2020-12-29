Tết Tân Sửu 2021: 3 con giáp được thần tài lì xì TIỀN TỶ, phát tài cực to, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 29/12/2020 06:16

Song hỷ lâm môn, tình tiền như ý nên Tân Sửu 2021 sẽ giúp top con giáp may mắn này vét cạn túi thần tài, chỉ việc nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ Tết Tân Sửu 2021 trở đi nhờ được thần tài lì xì tiền tỷ nên 3 con giáp may mắn ngút trời này sẽ đổi đời sau một đêm. 

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Phải mua thêm két sắt để chứa nên Mão cứ thế mà phất, mua nhà sắm xe dễ như trở bàn tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiền lành, sống tình cảm và không ngừng nỗ lực vươn lên nên Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều sở hữu sự nghiệp thành công, tương lai xán lạn. Năm Canh Tý 2020 khá nhiều trắc trở, khiến Mão lao đao lắm bận nhưng chỉ cần bước sang Tân Sửu 2021 Mão sẽ trở thành con giáp giàu sang bậc nhất.

Sách tử vi học chỉ rõ, từ Tết trở đi Mão sẽ kiếm được bộn tiền, công thành danh toại. Càng về cuối năm càng thêm lộc thêm tài, phải mua thêm két sắt để chứa nên Mão cứ thế mà phất, mua nhà sắm xe dễ như trở bàn tay. 

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Chỉ cần nắm bắt thời cơ Sửu sẽ phát tài phát lộc, giúp gia đình hưng thịnh, viên mãn ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có trách nhiệm trong công việc, dám dấn thân và không sợ khổ cực. Hơn cả, Sửu có gan làm giàu nên dù sinh ra trong nghèo khó cũng sẽ vượt qua số phận, vươn lên làm đại gia ngay từ thuở độc thân.

Tết Tân Sửu 2021 nhờ có thần tài điểm danh trong sổ vàng nên con giáp giàu có này làm gì cũng bội thu bạc tiền. Chỉ cần nắm bắt thời cơ Sửu sẽ phát tài phát lộc, giúp gia đình hưng thịnh, viên mãn ấm êm. 

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Từ Tết Tân Sửu 2021 đến 3 năm tới Ngọ chỉ việc hưởng vinh hoa phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp lạc quan, yêu đời và có óc sáng tạo hơn người. Đặc biệt, nhờ tinh thần tự giác, ý chí quật cường nên chẳng cần cậy nhờ ai Ngọ cũng có thể gầy dựng cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Hơn cả, nhờ cầu tiến, có chí tiến thủ nên Ngọ sẽ càng ăn nên làm ra.

Làm một hưởng mười, tiền ầm ầm chui vào túi nên từ Tết Tân Sửu 2021 đến 3 năm tới Ngọ chỉ việc hưởng vinh hoa phú quý.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Làm chơi chơi mà tiền về ngập két, làm sương sương mà của nả chất đống nên những con giáp may mắn này sẽ có nửa đầu tháng 1/2021 phú quý phát tài.

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