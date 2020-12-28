Thời vận xung thiên: 3 con giáp vét cạn túi thần tài, GIÀU BẤT THÌNH LÌNH trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 28/12/2020 14:00

Làm chơi chơi mà tiền về ngập két, làm sương sương mà của nả chất đống nên những con giáp may mắn này sẽ có nửa đầu tháng 1/2021 phú quý phát tài.

 

Chỉ cần bước sang năm Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, càng về cuối năm càng vượng phát. 

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Ngọ mua nhà sắm xe, cả năm Tân Sửu an khang thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp có óc sáng tạo hơn người, không sợ thất bại nên càng chí thú làm ăn càng đắc tài đắc lộc, sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Đặc biệt, nửa đầu tháng 1/2021 sẽ giúp Ngọ một bước đổi đời, tự làm đại gia chỉ sau một đêm. Thành công trong công việc còn giúp Ngọ mua nhà sắm xe, cả năm Tân Sửu an khang thịnh vượng. 

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Từ năm 2021 trở đi con giáp may mắn này sẽ vượng lộc vượng tài, quơ tay hốt bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, chịu thương chịu khó và không sợ khổ cực. Họ biết cách đối nhân xử thế, biết nghĩ cho người khác nên hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, năm Canh Tý 2020 không mấy như ý nhưng từ năm 2021 trở đi con giáp may mắn này sẽ vượng lộc vượng tài, quơ tay hốt bạc. 

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Không chỉ tài vận đỏ chót như son, Tỵ còn có tình duyên ấm êm viên mãn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Cực tinh tế, khôn ngoan lại bản lĩnh nên Tỵ sớm gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Chỉ cần vững vàng trước sóng gió Tỵ ắt làm ông to bà lớn, càng về cuối năm Tân Sửu 2021 càng đại phát.

Số trời đã định, 15 ngày đầu năm sẽ mang lại cho con giáp giàu sang này cuộc sống ngập trong nhung lụa. Không chỉ tài vận đỏ chót như son, Tỵ còn có tình duyên ấm êm viên mãn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Từ Tết dương lịch 2021: 3 con giáp tài lộc nhân đôi, TRÚNG SỐ PHÁT TÀI, càng về cuối năm càng GIÀU SỤ

Từ Tết dương lịch 2021: 3 con giáp tài lộc nhân đôi, TRÚNG SỐ PHÁT TÀI, càng về cuối năm càng GIÀU SỤ

Số trời đã định, từ Tết dương lịch 2021 trở đi top con giáp may mắn này sẽ mở rộng cửa đón thần tài vào nhà, đầu năm vượng phát, giữa năm sung túc, cuối năm giàu sang chạm đỉnh.

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