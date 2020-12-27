Đúng 7 ngày tới: Top con giáp GIÀU SANG CHẠM ĐỈNH, tiền tỷ vây quanh, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 27/12/2020 07:20

Bước sang tuần đầu tiên của năm Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Giàu sang chạm đỉnh, quý phú vây quanh, chỉ cần quơ tay là hốt bạc nên top con giáp may mắn này sẽ có tuần đầu tiên của năm Tân Sửu 2021 ngập trong nhung lụa. 

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Càng về cuối tuần càng vượng phát, sung sướng như tiên nên Sửu chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu là con giáp cực chăm chỉ, cần cù và có trách nhiệm. Thế nên, dù nếm trải không ít thất bại, khó khăn Sửu vẫn tiến về phía trước nên công danh viên mãn, tình tiền như ý.

Sách tử vi tuần mới chỉ rõ, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì con giáp may mắn này cũng kiếm được bộn tiền. Càng về cuối tuần càng vượng phát, sung sướng như tiên nên Sửu chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong. 

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Bước sang năm mới Tân Sửu 2021 con giáp giàu sang này sẽ quơ tay hốt bạc, lương thưởng tăng theo cấp số nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là người chịu thương chịu khó, dám nhận trách nhiệm về những gì mình làm nên ai cũng nể trọng. Đây chính là bàn đạp giúp họ tiến xa hơn trên đường công danh, sự nghiệp ngày càng viên mãn.

Sau năm Canh Tý 2020 không mấy may mắn thì bước sang năm mới Tân Sửu 2021 con giáp giàu sang này sẽ quơ tay hốt bạc, lương thưởng tăng theo cấp số nhân. 

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Hợi hãy chớp lấy thời cơ trời cho để ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, càng về cuối năm càng giàu ú ụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình trong 7 ngày tới. Thế nên, nếu đang gặp khó khăn Hợi cũng đừng nản lòng bởi may mắn đang chờ bạn phía trước.

Đặc biệt, nếu đang chần chừ trước cơ hội mới thì Hợi cần quyết đoán. Hãy chớp lấy thời cơ trời cho để ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, càng về cuối năm càng giàu ú ụ. 

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Càng tin vào chính mình, dám vượt qua khốn khó Tỵ càng tiến xa, tương lai xán lạn đang chờ phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận đào hoa đeo bám nên Tỵ sẽ có tuần mới ấm êm viên mãn bên một nửa của mình. Nếu đang độc thân Tỵ sẽ nhanh chóng tìm được một nửa hoàn hảo, hết lòng yêu thương, chiều chuộng.

Tài vận đỏ chót như son nên con giáp giàu sang này sẽ phú quý phát tài, làm đâu thắng đó. Càng tin vào chính mình, dám vượt qua khốn khó Tỵ càng tiến xa, tương lai xán lạn đang chờ phía trước.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Thời tới không cản nổi, top con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, đếm tiền sái tay cũng không xuể trong năm mới Tân Sửu 2021.

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