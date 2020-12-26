Tháng 1/2021: Top con giáp được cát tinh soi chiếu, bước chân ra đường là va trúng thần tài, tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 26/12/2020 14:05

Chỉ cần bước sang tháng đầu tiên của năm Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ phú quý phát tài, đại cát đại lợi, muốn nghèo cũng không được.

Làm chơi hưởng thật, bước chân ra cửa là thần tài theo chân nên 3 con giáp may mắn này sẽ một bước thành đại gia, giàu nứt đổ đổ vách trong năm Tân Sửu 2021

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Làm sương sương mà tiền nhiều vô kể, làm chơi chơi mà của nả chất đống nên Mão cứ thế mà phất, đời sang trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều là người sống tình cảm, chân thành và biết cách đối nhân xử thế. Vậy nên, con giáp thiện lương này đi đến đâu cũng được thần tài thương yêu, quý nhân chiều chuộng, ban phúc ban lộc tới tấp.

Số trời đã định, chỉ cần bước sang tháng 1/2021 con giáp giàu sang này sẽ đạp trúng hũ vàng, quơ tay hốt bạc. Làm sương sương mà tiền nhiều vô kể, làm chơi chơi mà của nả chất đống nên Mão cứ thế mà phất, đời sang trang mới. 

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Tý sẽ được hái trái ngọt đời mình với mưa tài lộc ập xuống đầu, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Biết nhìn xa trông rộng, có gan làm giàu nên Tý sớm gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, không sợ thất bại con giáp giàu có này càng lắm của nhiều tiền, phú quý vây quanh.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Tý sẽ được hái trái ngọt đời mình với mưa tài lộc ập xuống đầu, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi. 

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Bước sang tháng đầu tiên của năm mới Tân Sửu 2021 Dậu sẽ uống cạn lộc trời, càng về cuối năm càng giàu sụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là người chăm chỉ, cần cù, không ngừng tìm kiếm cơ hội để tiến thân. Vậy nên, Dậu được cấp trên chiếu cố nồng hậu, sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Năm Canh Tý 2020 không mấy như ý, thế nhưng bước sang tháng đầu tiên của năm mới Tân Sửu 2021 Dậu sẽ uống cạn lộc trời, càng về cuối năm càng giàu sụ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Bước sang năm Tân Sửu 2021: Top con giáp may mắn ngút trời, tiền ập xuống đầu, cẩn thận kẻo kiệt sức vì đếm tiền.

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