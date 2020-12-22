Đúng 10 ngày tới: 3 con giáp phú quý phát tài, phúc lộc song toàn, gánh tiền mỏi lưng

Tử vi 10 ngày tới chỉ rõ, nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ một bước đổi đời, trở thành đại gia chỉ sau một đêm.

Làm chơi hưởng thật, tiền ùa vào két nên top con giáp may mắn này sẽ thức trắng đêm để đếm tiền, đời sang trang mới trong 10 ngày tới.

Tiền chất như núi, phú quý phát tài, cứ thế mà đổi đời nên Tuất chẳng cần nhọc công tiền cũng ập xuống đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp có trách nhiệm, dám dấn thân và không ngại gian khổ nên càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần, lắm của nhiều tiền.

Trong 10 ngày tới, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp giàu sang này cũng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Tiền chất như núi, phú quý phát tài, cứ thế mà đổi đời nên Tuất chẳng cần nhọc công tiền cũng ập xuống đầu.

Không có bạc tỷ cũng ăn sung mặc sướng nên Ngọ cứ thế mà phất, đời sang trang rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình của người tuổi Ngọ sẽ có những thay đổi ngoạn mục trong 10 ngày tới. Thần tài điểm danh sổ vàng, quý nhân hết lòng chiếu cố nên con giáp giàu có này sẽ tha hồ đếm tiền sái tay, vinh hoa phú quý tìm đến tận cửa.

Không thành rồng cũng thành phượng, không có bạc tỷ cũng ăn sung mặc sướng nên Ngọ cứ thế mà phất, đời sang trang rực rỡ.

Làm chơi hưởng thật, nhà xe chờ sẵn chính là phúc phần Thân nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Là con giáp nhanh nhẹn, khôn ngoan và nhạy bén với thời cuộc nên Thân chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, càng không biết khổ cực là gì. Chính nhờ biết tận dụng thế mạnh của mình để tiến thân nên càng về cuối năm Canh Tý 2020 Thân càng vượng vận tài lộc.

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Thân chính là con giáp may mắn nhất trong 10 ngày tới. Làm chơi hưởng thật, nhà xe chờ sẵn chính là phúc phần Thân nắm chắc trong tay.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Thời tới không cản nổi: 3 con giáp TIỀN TỶ chui vào túi, thăng chức tăng lương ầm ầm trong tháng 1/2021 Chỉ cần bước sang tháng 1/2021 những con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, tiền ùn ùn chui vào túi, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-10-ngay-toi-3-con-giap-phu-quy-phat-tai-phuc-loc-song-toan-ganh-tien-moi-lung-391036.html