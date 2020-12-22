Thời tới không cản nổi: 3 con giáp TIỀN TỶ chui vào túi, thăng chức tăng lương ầm ầm trong tháng 1/2021

Tâm linh - Tử vi 22/12/2020 10:03

Chỉ cần bước sang tháng 1/2021 những con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, tiền ùn ùn chui vào túi, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay.

Tiền tài viên mãn, phú quý phát tài, đời sang trang mới nên 3 con giáp may mắn này sẽ có tháng 1/2021 nằm trên núi vàng. 

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Không chỉ tháng đầu tiên của năm Tân Sửu mà cả năm mới của Dậu sẽ ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là con giáp chăm chỉ, chuyên cần và không sợ khổ cực. Càng chí thú làm ăn, tin vào chính mình Dậu càng phất lên ngoạn mục, tình tiền viên mãn. Năm Canh Tý 2020 may mắn phát tài, cuối năm được thần tài điểm danh nên Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này sẽ tự làm đại gia.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền chất như núi nên không chỉ tháng đầu tiên của năm Tân Sửu mà cả năm mới của Dậu sẽ ngập trong nhung lụa. 

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Hợi ắt ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong két - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi hiền lành, dĩ hòa vi quý và biết cách đối nhân xử thế nên đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu. Tháng 1/2020 cát tinh soi chiếu nên Hợi làm đâu thắng đó, thu nhập tăng theo cấp số nhân.

Chỉ cần chớp lấy cơ hội trời cho Hợi ắt ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong két. 

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Mùi sẽ muốn gì được nấy, may mắn tìm đến tận cửa, càng về cuối năm càng giàu sụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thông minh, bản lĩnh, có gan làm giàu nên Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều sớm gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Từ ngưỡng 30 trở đi, con giáp giàu sang này sẽ quơ tay hốt bạc, giàu sang chạm đỉnh.

Bước sang năm mới Tân Sửu 2021 Mùi sẽ muốn gì được nấy, may mắn tìm đến tận cửa, càng về cuối năm càng giàu sụ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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