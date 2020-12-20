Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (21/12 - 27/12): Sửu uống cạn lộc trời, Thìn phát tài cực to, Dần, Dậu lành ít dữ nhiều

Xem dự báo tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy Tý sẽ có 7 ngày tới với vận đỏ như son. Công việc làm ăn thuận lợi, tiền ùa vào nhà, may mắn rực rỡ nên Tý chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, cứ thế mà phất.

Đừng dại tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ (21/12 - 27/12) bản mệnh sẽ đoán biết vận số của mình, chủ động hơn trong cuộc sống.

Những trục trặc, mâu thuẫn trong công việc khiến Dần phải đối mặt với khá nhiều rủi ro, khốn khó. Vậy nên, Dần cần giữ bình tĩnh, cẩn trọng trước những quyết định liên quan đến tiền bạc kẻo tiền của đội nón ra đi, lành ít dữ nhiều.

Sửu là người hiền lành, chịu thương chịu khó nên đi đến đâu cũng được thương yêu, nâng đỡ. Trong 7 ngày tới, dù làm thuê hay làm chủ con giáp may mắn này cũng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn khổ cũng không được.

Mão sẽ đánh mất những gì mình đang có, lâm vào cảnh nợ nần - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (21/12 - 27/12) của Mão

Tử vi 12 con giáp cho thấy Mão sẽ có tuần mới với tài lộc sa sút rõ rệt, sự nghiệp xuống dốc không phanh. Nếu không sớm tỉnh ngộ, tiếp nhận ý kiến của người khác Mão sẽ đánh mất những gì mình đang có, lâm vào cảnh nợ nần.

Tử vi tuần mới từ (21/12 - 27/12) của Thìn

Thìn đừng quá dễ dàng tin người, cũng đừng vì một phút bốc đồng mà khiến bản thân phải trả giá đắt cho sai lầm đã gây ra. Chỉ cần vượt qua tuần mới sóng gió này Thìn sẽ lại may mắn hanh thông, ăn Tết Tân Sửu 2021 cực to.

Tử vi tuần mới từ (21/12 - 27/12) của Tỵ

Xem tử vi phương Đông 12 con giáp cho thấy, tuần cuối cùng của tháng 12 sẽ chào đón Tỵ với may mắn ngập trời. Làm chơi hưởng thật, thu nhập tăng đột biến nên Tỵ cứ thế mà phất, đời sang trang rực rỡ.

Chuyện tình cảm của Ngọ cũng không mấy suôn sẻ trong tử vi tuần mới - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (21/12 - 27/12) của Ngọ

Ngọ đừng tiêu xài hoang phí, cũng đừng vì sĩ diện mà vung tay quá trán kẻo phải còng lưng trả nợ. Chuyện tình cảm của Ngọ cũng không mấy suôn sẻ trong tử vi tuần mới. Nếu không biết cách nhẫn nhịn, giải quyết ôn hòa những mâu thuẫn thì việc tan đàn xẻ nghé là điều khó tránh.

Tử vi tuần mới từ (21/12 - 27/12) của Mùi

Tình tiền viên mãn, đầu tuần thần tài diểm danh, giữa tuần cát tinh soi chiếu, cuối tuần gánh tiền mỏi lưng chính là lá số tử vi tuần mới của Mùi. Thế nên, dù hiện tại mệt mỏi chán nản đến mấy Mùi cũng đừng bỏ cuộc bởi lộc lá trời cho đang chờ bạn phía trước.

Tử vi tuần mới từ (21/12 - 27/12) của Thân

Tiền bạc dư dả, của nả chất đống nên Thân sẽ tha hồ hưởng vinh hoa phú quý, của nả nối đuôi nhau chạy vào nhà. Càng về cuối tuần Thân càng đắc tài đắc lộc, cứ thế mà phất khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Nếu không sớm tỉnh ngộ, biết cúi đầu nhận sai đời Dậu ắt chìm trong bể khổ, không có lấy một ngày yên ổn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (21/12 - 27/12) của Dậu

Dậu là người chịu thương chịu khó, ham học hỏi nhưng vì muốn chứng tỏ, muốn trở thành trung tâm của vũ trụ nên con giáp này đã gây ra khá nhiều tai tiếng. Nếu không sớm tỉnh ngộ, biết cúi đầu nhận sai đời Dậu ắt chìm trong bể khổ, không có lấy một ngày yên ổn.

Tử vi tuần mới từ (21/12 - 27/12) của Tuất

Cuộc sống của Tuất sẽ có khá nhiều xáo trộn trong tuần mới này, thế nên Tuất cần cân bằng cảm xúc, đừng vì một phút bốc đồng mà cư xử thiếu chuẩn mực. Chỉ cần vượt qua tuần mới đầy thị phi này Tuất sẽ lại may mắn hanh thông, làm ăn thuận lợi.

Tử vi tuần mới từ (21/12 - 27/12) của Hợi

Hợi hãy hạ cái tôi của mình xuống, đừng quá bảo thủ, bốc đồng kẻo ai cũng xa lánh. Đầu tuần không mấy như ý nhưng từ giữa tuần trở đi Hợi sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, muốn nghèo cũng khó.

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