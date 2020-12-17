Tháng 12 âm lịch: 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa, song hỷ lâm môn, đi đến đâu thần tài bám gót đến đấy

Tâm linh - Tử vi 17/12/2020 15:56

Nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối, quý nhân chiếu cố nồng hậu nên 3 con giáp may mắn này sẽ phú quý phát tài, tình tiền viên mãn trong tháng 12 âm lịch.

Chỉ cần bước sang ngày đầu tiên của tháng 12 âm lịch, những con giáp may mắn này sẽ song hỷ lâm môn, tiền chất chật két, muốn nghèo cũng khó. 

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà phất chính là lộc lá trời cho Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Canh Tý 2020 là năm mang lại may mắn ngút trời cho người tuổi Tuất. Thế nên, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Tuất cũng lắm của nhiều tiền, thăng tiến ầm ầm khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Đặc biệt, tháng 12 âm lịch nhờ có thần tài điểm danh, quý nhân nâng đỡ nên con giáp giàu có này sẽ phú quý phát tài. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà phất chính là lộc lá trời cho Tuất. 

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Chỉ việc nằm chơi số dư trong tài khoản cũng tăng ầm ầm nên sang năm Tân Sửu 2021 Thìn sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Thế nhưng, Thìn không hề ỷ lại vào những gì mình đang có mà luôn nỗ lực không ngừng để tiến xa trên đường công danh. Vậy nên, càng chí thú làm ăn Thìn càng lắm của nhiều tiền, sung túc đủ đầy.

Chỉ cần bước vào ngày đầu tiên của tháng 12 âm lịch Thìn sẽ bước sang trang mới của đời mình. Sự nghiệp hiển vinh, làm ăn thắng lớn, chỉ việc nằm chơi số dư trong tài khoản cũng tăng ầm ầm nên sang năm Tân Sửu 2021 Thìn sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. 

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May mắn thay, tháng Chạp tới Ngọ sẽ được trời Phật chiếu cố, thần tài dúi tiền vào tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những tháng đầu năm Canh Tý 2020 liên tục bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường nên Ngọ gặp phải khá nhiều điều không như ý. Thậm chí, Ngọ còn bị người mình tin tưởng hãm hại, lừa gạt đến mức lâm vào cảnh trắng tay.

May mắn thay, tháng Chạp tới Ngọ sẽ được trời Phật chiếu cố, thần tài dúi tiền vào tay. Chẳng những nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, Ngọ còn dạy cho kẻ quấy phá mình bài học đắt đỏ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Làm chơi hưởng thật, tiền tỷ chất đống nên từ đây đến năm Tân Sửu 2021 top con giáp may mắn này sẽ đếm tiền sái tay, tiêu mãi không hết.

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