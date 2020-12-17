Sang năm Tân Sửu 2021: Top con giáp GIÀU BẤT THÌNH LÌNH, tỏa sáng rực rỡ, túi lúc nào cũng chật tiền

Tâm linh - Tử vi 17/12/2020 07:08

Thăng chức tăng lương, tiền nhiều vô kể, cứ vơi lại đầy chính là vận số trời đã an bài cho top con giáp may mắn nhất năm Tân Sửu 2021 này.

Chỉ cần bước sang ngày đầu tiên của năm Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ song hỷ lâm môn, giàu bất thình lình, muốn khổ cũng không được. 

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Càng chí thú làm ăn, chăm chỉ cống hiến con giáp giàu có này càng vượng vận tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bước sang Tân Sửu 2021 Mùi sẽ liên tục nhận được phúc lộc trời cho, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Trong công việc, Mùi được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương ầm ầm. Càng chí thú làm ăn, chăm chỉ cống hiến con giáp giàu có này càng vượng vận tài lộc.

Đầu năm may mắn đủ đường, giữa năm ăn nên làm ra, cuối năm nằm trên đống vàng chính là lá số tử vi năm Tân Sửu 2021 của Mùi. 

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Dần không cần suy nghĩ chuyện tiền nong, cứ thế mà phất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Được cát tinh soi chiếu, thần tài điểm danh nên Dần sẽ có năm mới với tài lộc dồi dành, tình cảm viên mãn đến ngỡ ngàng. Thế nên, dù gặp trắc trở, khó khăn Dần cũng đừng nản lòng bởi may mắn đang chờ bạn phía trước.

Chỉ cần chớp lấy thời cơ trời cho Dần ắt kiếm được bộn tiền, thức trắng đêm đếm cũng không hết. Công thành danh toại, thu nhập dồi dào, tài vận sung túc nên Dần không cần suy nghĩ chuyện tiền nong, cứ thế mà phất. 

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Mão tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý, ở nhà sang, đi xe xịn khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là con giáp thiện lương, biết nghĩ cho người khác nên Mão đi đến đâu cũng được thương yêu, giúp đỡ. Những tháng đầu năm Tân Sửu 2021 tài lộc hanh thông nên Mão sẽ có của nả dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Nửa đầu năm tình tiền viên mãn, nửa cuối năm ngập trong nhung lụa nên Mão tha hồ tận hưởng vinh hoa phú quý, ở nhà sang, đi xe xịn khiến ai cũng hờn. 

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Chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 1/1/2020 Mão sẽ phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vì quá thẳng thắn nên đôi khi Tuất vô tình làm mất lòng người khác, bị ganh ghét hãm hại không ít lần. May mắn thay, nhờ sự chân thành, kiên định và có trách nhiệm nên Tuất được trời thương mà bảo bọc chở che, vượt qua mọi kiếp nạn.

Canh Tý 2020 đầy thị phi qua sẽ nhường chỗ cho Tân Sửu 2021 phúc lộc song toàn ập xuống đời Tuất. Vậy nên nếu đang ấp ủ dự án kinh doanh mới Tuất hãy chuẩn bị cẩn thận để chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 1/1/2020 sẽ phát tài.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Dù những tháng đầu năm khổ cực đến mấy thì từ đây đến Tết Tân Sửu 2021 top con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, tiền chất chật nhà.

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