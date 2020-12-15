Phụ nữ sinh vào NGÀY HOÀNG KIM này phúc khí dồi dào, cả đời sung túc, lắm của nhiều tiền

Tâm linh - Tử vi 15/12/2020 17:24

Xem bói ngày sinh cho thấy, phụ nữ sinh vào những ngày âm lịch này có số đại gia, chẳng cần nhọc công vẫn có tiền tỷ trong tay, phú quý cả đời.

Tiền của bủa vây, vận may tề tựu nên càng về hậu vận người sinh vào những ngày âm lịch này càng vượng phát, muốn khổ cũng không được. 

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 Từ ngưỡng 30 trở đi phú quý sẽ tìm đến tận cửa nhà phụ nữ sinh ngày 2 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 2 âm lịch

Chỉ cần xem bói ngày sinh đã có thể biết trước vận mệnh của một người. Thế nên, nếu sinh vào ngày 2 âm lịch bạn hãy mừng thầm bởi đây chính là điềm báo gia chủ cả đời ăn sung mặc sướng, tiền tài viên mãn.

Dù những ngày đầu lập nghiệp khổ cực đến mấy thì từ ngưỡng 30 trở đi phú quý sẽ tìm đến tận cửa nhà phụ nữ sinh ngày 2 âm lịch. 

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Đây chính là mẫu phụ nữ vượng phu ích tử, đàn ông nào lấy được như rước thần tài vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 5 và 30 âm lịch

Trời sinh phụ nữ sinh vào ngày 5 và 30 âm lịch cực thông minh, khôn ngoan và tinh tế trong đối nhân xử thế. Hơn cả, nhờ có phúc khí từ khi mới lọt lòng nên ngay từ thuở nhỏ họ đã sớm bộc lộ tài năng, thành công ngay từ những ngày đầu lập nghiệp.

Đặc biệt, đây chính là mẫu phụ nữ vượng phu ích tử, đàn ông nào lấy được như rước thần tài vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt. 

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Càng về hậu vận phụ nữ sinh ngày 20 âm lịch càng phúc lớn mệnh dày, tiền tài viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 20 âm lịch

Là người có chí hướng, dám dấn thân và không ngừng phấn đấu vươn lên nên người sinh vào ngày 20 âm lịch thăng tiến ầm ầm, sự nghiệp hiển vinh. Họ tài giỏi đến mức đàn ông cũng phải kiêng dè, không ai dám xem thường.

Càng về hậu vận phụ nữ sinh ngày 20 âm lịch càng phúc lớn mệnh dày, tiền tài viên mãn. Hôn nhân của người sinh vào ngày phú quý này cũng hạnh phúc viên mãn, được chồng cưng chiều như bà hoàng.

Chỉ cần tự xem bói ngày sinh bạn đã có thể đoán biết trước vận mệnh của mình, chính xác đến khó ngờ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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