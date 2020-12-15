Tử vi 49 ngày tới: 3 con giáp PHÁT TÀI PHÁT LỘC, được Ngọc Hoàng điểm danh, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 15/12/2020 15:45

Số trời đã định, trong 49 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ một bước đổi đời, công thành danh toại, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tử vi 49 ngày tới chỉ rõ, nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, tiền chất chật nhà. 

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Sang năm Tân Sửu 2021 gặp vận đổi đời, muốn khổ cũng không được chính là phúc lộc trời cho Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp nhanh nhẹn, thông minh và biết cách tận dụng thời cơ để đổi đời. Càng chí thú làm ăn, càng nỗ lực không ngừng con giáp giàu có này càng vươn lên đỉnh vinh quanh, tiền tài viên mãn, công danh rộng mở.

Trong 49 ngày tới, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Thân cũng đắc tài đắc lộc, tiền chất như núi. Sang năm Tân Sửu 2021 gặp vận đổi đời, muốn khổ cũng không được chính là phúc lộc trời cho Thân. 

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Làm chơi hưởng thật, của nả ập xuống đầu nên 49 ngày tới Tý sẽ chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Mạnh mẽ, kiên định, không sợ khổ cực nên Tý sớm khẳng định vị thế chốn công sở, tiền tài viên mãn. Phú quý phát tài, cứ thế mà phất chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu sang này trong 49 ngày tới.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, của nả ập xuống đầu nên 49 ngày tới Tý sẽ chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, đời sang trang rực rỡ. 

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Cuối năm Canh Tý 2020 đại phát, sang năm Tân Sửu 2021 nhà xe chờ sẵn chính là lá số tử vi của Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp thiện lương, chân thành và biết cách đối nhân xử thế. Chỉ cần vững vàng trước gian truân, chớp lấy thời cơ trời cho Mão ắt lắm của nhiều tiền, tự làm đại gia chỉ trong chớp mắt.

Số trời đã định, dù làm công ăn lương hay làm chủ Mão cũng sẽ có tiền tỷ chui vào két. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cuối năm Canh Tý 2020 đại phát, sang năm Tân Sửu 2021 nhà xe chờ sẵn chính là lá số tử vi của Mão.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Từ đây đến Tết Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay.

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