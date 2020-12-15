Đúng 10 ngày tới: 3 con giáp hút cạn lộc trời, làm chơi hưởng thật, tiền đầy ví, vàng đầy két

Tâm linh - Tử vi 15/12/2020 06:24

Trong 10 ngày tới, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh 3 con giáp may mắn này cũng lắm của nhiều tiền, nằm trên đống vàng mà hưởng phúc.

Nhờ được thần tài điểm danh trong sổ vàng, quý nhân hết lòng nâng đỡ nên 3 con giáp may mắn ngút trời này sẽ kiếm được bộn tiền, thức trắng đêm đếm cũng không xuể. 

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 Tháng 12 tiền chất như núi, sang năm Tân Sửu vượng vận tài lộc, Tý cứ thế mà đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Là con giáp có chí tiến thủ, ham học hỏi và không sợ thất bại nên trước ngưỡng 30 Tý đã gặt hái được những thành quả ngoài mong đợi. Nhà đẹp xe sang, tiền tỷ trong két chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu có này.

Trong 10 ngày tới, thần tài điểm danh trong sổ vàng nên Tý sẽ càng vượng phát, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Tháng 12 tiền chất như núi, sang năm Tân Sửu 2021 vượng vận tài lộc, Tý cứ thế mà đổi đời. 

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Càng về cuối năm con giáp giàu sang này càng đắc tài đắc lộc, thu nhập tăng đột biến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là người dĩ hòa vi quý, sống tử tế chân thành nên đi đến đâu cũng được nâng đỡ, thương yêu. Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, càng về cuối năm con giáp giàu sang này càng đắc tài đắc lộc, thu nhập tăng đột biến.

Nếu đang ấp ủ dự định buôn bán kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới Mão hãy bắt tay vào thực hiện ngay bởi 10 ngày tới chính là thời hoàng kim của đời bạn. 

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Tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, nghèo mấy cũng có bạc tỷ trong tài khoản ngân hàng chính là những gì Mùi nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi thông minh, tinh tế và cực khôn khéo nên gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Chỉ cần dám dấn thân, nỗ lực không ngừng con giáp tài năng này sẽ vươn xa trên đường công danh, hầu bao lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, nghèo mấy cũng có bạc tỷ trong tài khoản ngân hàng chính là những gì Mùi nhận được trong 10 ngày tới.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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