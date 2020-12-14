Từ 12h trưa ngày 2/11 âm lịch: Top con giáp hỷ sự lâm môn, làm chơi hưởng thật, cuối năm đại phát

Tâm linh - Tử vi 14/12/2020 16:32

Số trời đã định, từ đây đến Tết Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ phú quý sang giàu, tiền nhiều vô kể, muốn khổ cũng không được.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền chất như núi chính là phúc lộc trời cho top con giáp may mắn ngút trời này. 

con giap may man 1
Tháng 11 ăn nên làm ra, tháng 12 của nả dồi dào, năm Tân Sửu 2021 nằm duỗi mà ăn, rung đùi hưởng lộc chính là phúc phần Hợi nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hiền lành, nhân hậu lại biết cách đối nhân xử thế nên Hợi được bề trên thương yêu, quý nhân chiếu cố. Càng nỗ lực vươn lên, cống hiến hết mình Hợi càng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, tài vận vượng phát.

Tháng 11 âm lịch dự báo, từ ngày mai trở đi con giáp giàu có này sẽ được trời ban lộc, của nả vây quanh. Tháng 11 ăn nên làm ra, tháng 12 phúc lộc dồi dào, năm Tân Sửu 2021 nằm duỗi mà ăn, rung đùi hưởng lộc chính là phúc phần con giáp giàu sang này xứng đáng nhận được. 

con giap may man 2
Cuối năm tiền tỷ chui vào két, muốn nghèo cũng khó chính là may mắn trời cho Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhanh nhẹn, có óc sáng tạo vào không ngừng nỗ lực vươn lên nên càng về hậu vận Ngọ càng đắc tài đắc lộc, vạn sự hanh thông. Canh Tý 2020 là năm mang lại may mắn cho Ngọ, đặc biệt là những tháng cuối năm.

Vậy nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh hay tự đứng ra kinh doanh Ngọ sẽ một bước đổi đời, tiền nhiều vô kể. Cuối năm tiền tỷ chui vào két, muốn nghèo cũng khó chính là may mắn trời cho Ngọ. 

con giap may man 3
Thân sẽ có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là con giáp dám nghĩ dám làm, có gan làm giàu nên chỉ cần đặt ra mục tiêu con giáp bản lĩnh này sẽ đạt được những gì mình muốn. Tiền vận ăn nên làm ra, trung vận của nả chất đống, hậu vận phú quý phát tài chính là lá số tử vi của Thân.

Tháng 11 âm lịch thần tài điểm danh, tháng 12 trời Phật nâng đỡ nên Thân sẽ có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp thiện lương, hậu vận cực tốt, càng già càng giàu nứt đố đổ vách

3 con giáp thiện lương, hậu vận cực tốt, càng già càng giàu nứt đố đổ vách

Những con giáp sau nhờ sống hiền lành, tử tế mà hậu vận cực tốt, càng già càng giàu sang phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   Canh Tý 2020 con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 52 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang