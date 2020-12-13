Bước sang tuần mới: 4 con giáp nghênh tài đón lộc, không thành đại gia cũng nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 13/12/2020 09:26

Chỉ cần bước sang tuần mới 4 con giáp may mắn hơn người này sẽ vét cạn túi thần tài, tiền chất như núi, muốn khổ cũng không được.

Tử vi tuần mới 12 con giáp chỉ rõ top con giáp may mắn này sẽ lắm của nhiều tiền, giàu sang chạm đỉnh, muốn nghèo cũng khó. 

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Từ 15/12 con giáp giàu sang này sẽ được thần tài nâng đỡ, lộc lá ập xuống đầu tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp nhanh nhẹn, khôn ngoan và biết tận dụng thời cơ để đổi đời. Vậy nên, dù sinh ra trong khốn khó, lớn lên trong cơ hàn con giáp may mắn này vẫn phú quý phát tài, giàu sang sung túc.

Những ngày đầu tháng 12/2020 khá chật vật, vậy nhưng từ 15/12 con giáp giàu sang này sẽ được thần tài nâng đỡ, lộc lá ập xuống đầu tới tấp. 

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Vận tình duyên đỏ như son còn giúp Tý và một nửa có chuyến du lịch xa đáng nhớ, hạnh phúc ngất ngây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Không chỉ có vận tài lộc đỏ như son, công việc thuận lợi, thu nhập tăng theo cấp số nhân, Tý còn có thể mua nhà sắm xe trong chớp mắt.

Tử vi tuần mới chỉ rõ, trong 7 ngày tới con giáp giàu có này sẽ đắc tài đắc lộc, thăng chức tăng lương ầm ầm. Vận tình duyên đỏ như son còn giúp Tý và một nửa có chuyến du lịch xa đáng nhớ, hạnh phúc ngất ngây. 

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Ngọ sẽ đón mưa tài lộc ập xuống đời, muốn gì được nấy, của nả chất đống khiến ai cũng hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi  Ngọ

Nhờ có thần tài điểm danh, quý nhân đưa đường chỉ lối nên Ngọ sẽ có tuần mới ấm êm viên mãn, phúc lộc song toàn. Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Ngọ cũng kiếm được bộn tiền, sung sướng như tiên.

Khổ tận cam lai, tử vi 7 ngày tới chỉ rõ Ngọ sẽ đón mưa tài lộc ập xuống đời, muốn gì được nấy, của nả chất đống khiến ai cũng hờn ghen. 

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Dần sẽ được hái trái ngọt với song hỷ lâm môn, tiền chất chật nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là con giáp bản lĩnh, ngoan cường, không sợ thất bại. Càng khốn khó, cơ cực con giáp tài năng này càng có nhiều cơ hội bộc lộ tố chất của mình, công danh sự nghiệp đi lên nhanh chóng.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những chông chênh, khốn khó Dần sẽ được hái trái ngọt với song hỷ lâm môn, tiền chất chật nhà.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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