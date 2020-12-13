Tử vi tuần mới 12 con giáp (14/12 – 20/12): Thìn, Mùi song hỷ lâm môn, Sửu tiền tài tiêu tán, Hợi trúng số phát tài

Tâm linh - Tử vi 13/12/2020 04:48

Thay vì tốn tiền đi xem bói bạn chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ (14/12 – 20/12) sẽ biết trước vận mệnh trong 7 ngày tới, chính xác đến khó tin.

Dưới đây là dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp từ (14/12 – 20/12) để gia chủ có thể chuẩn bị tinh thần để ứng phó với kiếp nạn, biến nguy thành an. 

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Không chỉ ăn nên làm ra, thăng chức tăng lương trong công việc Tý còn có vận tình duyên ấm êm viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (14/12 – 20/12) của Tý

Số trời đã định, trong tử vi tuần mới từ 14/12 – 20/12 con giáp may mắn này sẽ liên tục đón tài lộc vào nhà. Không chỉ ăn nên làm ra, thăng chức tăng lương trong công việc Tý còn có vận tình duyên ấm êm viên mãn, hạnh phúc êm đềm.

Tử vi tuần mới từ (14/12 – 20/12) của Sửu

Tuần mới của Sửu sẽ có khá nhiều sóng gió, hung vận lớn nên con giáp xui xẻo này phải đối mặt với khá nhiều gian truân. Nếu không cẩn thận với chuyện tiền bạc Sửu sẽ đứng trước nguy cơ tiền tài tiêu tán, lâm vào đường cùng.

Tử vi tuần mới từ (14/12 – 20/12) của Dần

Xem tử vi hàng tuần của 12 con giáp cho thấy Dần được Thực Thần nâng đỡ nên kiếm tiền cực dễ, của nả nối đuôi nhau chạy vào túi. Vận xui tránh xa, may mắn lại gần càng về cuối năm càng giàu ú ụ chính là phúc phần trời cho Dần. 

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Mão cần cẩn trọng trong mọi việc, đừng vì bốc đồng và rước họa vào người - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (14/12 – 20/12) của Mão

Tuần mới với tai họa ập xuống đầu nên Mão vì xao lãng, bất cẩn trong công việc nên gây ra hậu quả nghiêm trọng, phải trả giá đắt bằng món tiền khá lớn. Thế nên, Mão cần cẩn trọng trong mọi việc, đừng vì bốc đồng và rước họa vào người.

Tử vi tuần mới từ (14/12 – 20/12) của Thìn

Thìn nổi tiếng là con giáp thông minh, khôn ngoan và biết cách hành xử nên đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu. Càng dốc lòng theo đuổi đam mê, càng chí thú làm ăn con giáp giàu có này càng kiếm được bộn tiền, sung sướng như tiên.

Tử vi tuần mới từ (14/12 – 20/12) của Tỵ

Tử vi tuần mới dự báo, Tỵ sẽ gặp khá nhiều khó khăn trong công việc. Bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng” nên Tỵ lành ít dữ nhiều, lâm vào khốn cùng. Từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 Tỵ sẽ phải đề cao cảnh giác kẻo bất hạnh triền miên. 

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Thu nhập tăng theo cấp số nhân, đầu tuần phú quý vây quanh, giữa tuần nằm duỗi mà ăn, cuối tuần đếm tiền sái tay - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (14/12 – 20/12) của Ngọ

Được thần tài điểm danh, quý nhân đưa đường chỉ lối nên Ngọ sẽ có tuần mới với vận tài lộc đỏ chót như son. Thu nhập tăng theo cấp số nhân, đầu tuần phú quý vây quanh, giữa tuần nằm duỗi mà ăn, cuối tuần đếm tiền sái tay chính là lộc lá trời cho Ngọ.

Tử vi tuần mới từ (14/12 – 20/12) của Mùi

Vận may đeo bám sẽ giúp Mùi có tuần mới đỏ chót như son, cơ hội mới trong công việc sẽ giúp Mùi bước lên đỉnh cao danh vọng. Tiền tài viên mãn, hỷ sự lâm môn, của nả vây quanh chính là phúc phần mà Mùi xứng đáng nhận được.

Tử vi tuần mới từ (14/12 – 20/12) của Thân

Tài lộc hanh thông, tiền ùa vào túi nên Thân sẽ có tuần mới với phú quý ập xuống đầu, muốn khổ cũng không được. Nếu đang có ý định thử sức ở lĩnh vực mới Thân hãy bắt tay vào thực hiện ngay để chớp lấy thời cơ nghìn năm có một trời cho. 

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Dậu không cần suy nghĩ chuyện tiền nong, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (14/12 – 20/12) của Dậu

Dậu sẽ có tuần mới với sao Thiên Tài soi chiếu, làm ăn thuận lợi trăm bề. Làm chơi chơi mà tiền ùa vào túi, làm sương sương mà thu nhập tăng vọt nên Dậu không cần suy nghĩ chuyện tiền nong, muốn khổ cũng không được.

Tử vi tuần mới từ (14/12 – 20/12) của Tuất

Tài lộc bất ổn, thị phi bủa vây nên Tuất sẽ có tuần mới khá ảm đạm. Chẳng những bị tiểu nhân quấy phá, Tuất còn bị đồng nghiệp xấu hãm hại khiến cấp trên hiểu lầm, khổ cực lắm phen. Để bảo toàn phúc lộc, Tuất đừng dễ dàng tin người kẻo tiền của đội nón ra đi.

Tử vi tuần mới từ (14/12 – 20/12) của Hợi

Có cát tinh soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối nên Hợi sẽ có tuần mới phơi phới hân hoan. Không chỉ buôn may bán đắt, làm một hưởng mười, Hợi còn có thể trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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