Thần tài điểm danh, 3 con giáp may mắn ngút trời, giàu sang chạm đỉnh, sang Tân Sửu 2021 nằm trên đống vàng

Tâm linh - Tử vi 13/12/2020 06:03

Từ đây đến Tết Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ liên tục nghênh tài đón lộc, của nả vây quanh, cuối năm vượng phát, sang năm thành đại gia.

Những ngày cuối năm Canh Tý 2020 ăn nên làm ra, tiền tài viên mãn, sang năm Tân Sửu 2021 cứ thế mà phất, giàu sang hưng thịnh chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn hơn người này. 

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Sang năm Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này sẽ quơ tay hốt bạc, muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp có óc sáng tạo, có gan làm giàu và không sợ gian truân. Đây là lý do vì sao dù sinh ra trong nghèo khó Ngọ vẫn có thừa khả năng tự làm đại gia, giàu sang phú quý ngay từ thuở độc thân.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, từ đây trở đi Ngọ sẽ ăn nên làm ra, tiền tài ùa vào nhà tới tấp. Sang năm Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này sẽ quơ tay hốt bạc, muốn nghèo cũng không được. 

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Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, phú quý ập vào nhà chính là phúc lộc trời cho con giáp giàu sang này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, thông minh, không sợ gian khó nên chẳng cần bất cứ ai nâng đỡ, càng không cần luồn cúi để tiến thân con giáp giàu sang này vẫn phát đạt thành công khiến ai cũng hờn.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ đây đến Tết Tân Sửu 2021 Thân sẽ nhận phúc báo trời cho, tình tiền viên mãn. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, phú quý ập vào nhà chính là phúc lộc trời cho con giáp giàu sang này. 

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 Ăn nên làm ra, tiền bạc chất đống khiến ai cũng trầm trồ thán phục trước lộc lá trời cho Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều nhân hậu, hiền lương và biết cách đối nhân xử thế. Chỉ cần có cơ hội Mão đều sẵn lòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình mà chẳng hề suy tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi đáp đền. Thế nên, Mão tích được rất nhiều công đức, cuộc sống sung túc hơn người.

Bước sang năm mới Mão sẽ càng ăn nên làm ra, tiền bạc chất đống khiến ai cũng trầm trồ thán phục trước lộc lá trời cho Mão.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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