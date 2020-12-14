Tháng 11 âm lịch: 3 con giáp bị thị phi bủa vây, lành ít dữ nhiều, rước họa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 14/12/2020 14:50

Cảnh báo, nếu thuộc danh sách 3 con giáp xui xẻo này gia chủ hãy đề cao cảnh giác kẻo vận đen đeo bám, bị người mình tin tưởng hãm hại.

Số trời đã định, vì bị sao xấu chiếu mệnh, tiểu nhân ngáng đường nên top con giáp xui xẻo này sẽ có tháng 11 âm lịch khốn đốn đủ đường, khổ cực triền miên. 

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Chẳng những bị cấp trên hiểu lầm, thu nhập tuột dốc không phanh, con giáp đen đủi này còn đối diện với nguy cơ nợ nần chồng chất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ nổi tiếng thông minh, bản lĩnh và có gan làm giàu nên sớm khẳng định vị thế chốn công sở. Có sự nghiệp thành công, tình duyên viên mãn nên Tỵ vô tình trở thành con mồi cho những kẻ ghen ăn tức ở hãm hại.

Tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020, vì bị hung tinh vây hãm nên Tỵ sẽ liên tục gặp tai bay vạ gió. Chẳng những bị cấp trên hiểu lầm, thu nhập tuột dốc không phanh, con giáp đen đủi này còn đối diện với nguy cơ nợ nần chồng chất do sai lầm trong công việc. 

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 Chỉ cần vượt qua tháng xui xẻo này Tý sẽ lại may mắn hanh thông, hút cạn lộc trời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Canh Tý 2020 là năm may mắn của người tuổi Tý, thế nhưng tháng 11 âm lịch lại là ngoại lệ. Công việc trì trệ, làm cật lực vẫn chẳng dư được đồng nào, bị kẻ xấu ném đá giấu tay nên Tý lao đao lắm bận, mệt mỏi vô cùng.

Thế nên, để giảm thiểu thiệt hại Tý cần bình tĩnh trước mọi điều, đừng vì một phút bốc đồng mà đưa ra những quyết định khiến bản thân phải hối hận. Chỉ cần vượt qua tháng xui xẻo này Tý sẽ lại may mắn hanh thông, hút cạn lộc trời. 

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Sửu đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc, càng không nên đầu tư kinh doanh kẻo mất trắng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng Sửu lại khá cực đoan, bảo thủ và luôn cho rằng mình đúng. Đây chính là lý do vì sao con giáp đen đủi này dễ trở thành nạn nhân của tiểu nhân, bởi chỉ cần “khích tướng” Sửu sẽ sập bẫy ngay.

Tháng 11 âm lịch xui xẻo ngáng đường nên Sửu phải đề cao cảnh giác. Đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc, càng không nên đầu tư kinh doanh kẻo mất trắng.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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