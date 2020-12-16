Từ đây đến Tết Tân Sửu 2021: 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, tiền nhiều vô kể, giàu sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 16/12/2020 12:46

Dù những tháng đầu năm khổ cực đến mấy thì từ đây đến Tết Tân Sửu 2021 top con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, tiền chất chật nhà.

Làm chơi hưởng thật, song hỷ lâm môn, giàu nhanh đến chóng mặt chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn này. 

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Ăn Tết cực to, năm mới Tân Sửu 2021 phát tài chính là lá số tử vi của con giáp giàu có này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là con giáp có gan làm giàu, có chí tiến thủ và không sợ gian khó. Thế nên, dù những ngày đầu năm Canh Tý 2020 chật vật đến mấy thì nửa cuối tháng 12 trở đi Tỵ sẽ đạp trúng hũ vàng, gặt hái được những thành công ngoài mong đợi.

Làm chơi chơi mà tiền ùa vào két, làm sương sương mà của nả chất đống nên Tỵ chỉ việc tận hưởng phúc lộc trời cho. Ăn Tết cực to, năm mới Tân Sửu 2021 phát tài chính là lá số tử vi của con giáp giàu có này. 

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Cuối năm nằm trên đống vàng, năm mới nhà xe chờ sẵn nên Hợi chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người cầm tinh con heo cực hiền lành, chân thành, dĩ hòa vi quý. Ai tranh quyền đoạt lợi Hợi cũng mặc kệ, không hãm hại bất cứ ai, càng không dùng mưu hèn kế bẩn để hại người nên con giáp thiện lương này được trời ban lộc.

Hỷ sự lâm môn, tiền tiêu khỏi nghĩ, cứ vơi lại đầy chính là phúc phần Hợi xứng đáng nhận được. Cuối năm nằm trên đống vàng, năm mới nhà xe chờ sẵn nên Hợi chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong. 

con giap may man 3
Dù làm công ăn lương hay làm chủ con giáp giàu có này cũng có tài vận khởi sắc, tiền chất chật nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Cực thông minh, sáng tạo và nhạy bén với thời cuộc nên Thân biết chớp lấy vận may trời cho để bước lên đỉnh cao danh vọng. Càng nỗ lực phấn đấu Thân càng lắm của nhiều tiền, sung túc đủ đầy.

Tử vi những ngày cuối năm Canh Tý 2020 có nói, dù làm công ăn lương hay làm chủ con giáp giàu có này cũng có tài vận khởi sắc, sang năm Tân Sửu 2021 tiền chất chật nhà.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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