Xem tử vi thứ Năm ngày 17/12/2020 của 12 con giáp: Tỵ có cơ may trúng số phát tài, Mão, Hợi tiểu nhân quấy phá, Dần đếm tiền sái tay

Cục diện Tương Xung mai phục nên con giáp xui xẻo này sẽ có tử vi ngày mới khá chật vật. Không chỉ phạm phải sai lầm nghiêm trọng trong công việc, Tý còn đánh mất một nửa của mình do quá nóng nảy, không biết kiểm soát cảm xúc.

Xem tử vi thứ Năm ngày 17/12/2020 của 12 con giáp sẽ giúp bản mệnh lường trước được một ngày xảy ra với mình những gì để tìm cách đề phòng, biến nguy thành an.

Vận tài lộc đỏ như son nên Dần sẽ làm chơi hưởng thật, thu nhập tăng đột biến. Dù làm thuê hay làm chủ Dần cũng có hầu bao rủng rỉnh, cuối ngày nằm duỗi mà ăn, thức trắng đêm để đếm tiền cũng không xuể.

Xem tử vi thứ Năm ngày 17/12/2020 cho thấy Sửu sẽ có ngày mới bình ổn, không có bất cứ biến động nào trong cuộc sống. Thế nên, Sửu hãy gạt nỗi lo để vui sống, tận hưởng ngày mới hạnh phúc êm đềm mà trời cao đã sắp đặt cho mình.

Đặc biệt, bạn cần đề phòng tiểu nhân, đừng dễ dàng tin tưởng ai kẻo tiền tài tiêu tán - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 17/12/2020 của Mão

Mão đừng chi tiêu hoang phí, càng không nên cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo chẳng những không đòi được nợ mà còn mất luôn cả tình bạn với đối phương. Đặc biệt, bạn cần đề phòng tiểu nhân, đừng dễ dàng tin tưởng ai kẻo tiền tài tiêu tán.

Tử vi thứ Năm ngày 17/12/2020 của Thìn

Được sao Thiên Tài soi chiếu nên Thìn sẽ phát tài cực to, tiền tài viên mãn trong hôm nay. Phú quý theo chân, thần tài đưa đường chỉ lối còn giúp Thìn có bạc tỷ trong tay, từ 0h ngày 17/12 đã nhận thông báo số dư tài khoản tăng vọt.

Tử vi thứ Năm ngày 17/12/2020 của Tỵ

Chỉ cần nắm bắt vận may trời cho Tỵ sẽ phất lên ngoạn mục trong hôm nay. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật Tỵ còn có cơ may trúng số phát tài, tiền nhiều vô kể trong những ngày cuối năm Canh Tý 2020.

Ngọ cần giữ mồm giữ miệng kẻo rước họa vào người - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 17/12/2020 của Ngọ

Hiếu thắng, cố chấp và khá ngang ngược nên Ngọ vô tình trở thành con mồi cho những kẻ ghen ăn tức ở lợi dụng. Bị khích bác mà vướng họa thị phi nên từ đây đến cuối tuần Ngọ cần giữ mồm giữ miệng kẻo rước họa vào người.

Tử vi thứ Năm ngày 17/12/2020 của Mùi

Hoàn thành xuất sắc công việc cấp trên giao phó nên Mùi sẽ nhận được món tiền thưởng khá lớn. Đây cũng chính là cơ hội để Mùi chứng minh năng lực, chẳng định vị thế, tiến xa hơn trên đường công danh. Cuối năm phú quý, sang năm Tân Sửu 2021 phát tài chính là phúc lộc trời cho Mùi.

Tử vi thứ Năm ngày 17/12/2020 của Thân

Bị sao Thiên Quan giáng họa nên Thân nằm không cũng dính họa, chuyện không hay cứ ùn ùn kéo đến. Trước tình thế này Thân hãy cẩn trọng trong mọi điều, nhất là chuyện tiền bạc kẻo lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất.

Dậu sẽ nằm duỗi mà ăn, tiền vàng chất đống, của nả dư dôi, cuối năm ăn Tết cực to - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 17/12/2020 của Dậu

Vận trình công danh sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ phất lên như diều gặp gió. Từ 0h ngày 17/12 trở đi Dậu sẽ nằm duỗi mà ăn, tiền vàng chất đống, của nả dư dôi, cuối năm ăn Tết cực to khiến ai cũng hờn.

Tử vi thứ Năm ngày 17/12/2020 của Tuất

Thông minh, bản lĩnh và có trách nhiệm nên Tuất được cấp trên trọng dụng, tiền tài tăng tiến vượt bậc. Không chỉ mở rộng mối quan hệ làm ăn, lá số tử vi ngày mới của Tuất còn dự báo họ sẽ hút cạn lộc trời, ngồi chơi hưởng phúc.

Tử vi thứ Năm ngày 17/12/2020 của Hợi

Bị người mình tin tưởng phản bội khiến Hợi thất vọng tràn trề, chẳng còn hơi sức để làm việc. Thế nên, Hợi sẽ có ngày mới mệt mỏi chán chường, tinh thần xuống dốc không phanh.

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