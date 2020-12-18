3 con giáp MAY MẮN NHẤT năm 2021, lộc lá ùa vào nhà, tài vận thăng hoa rực rỡ, giàu sang vô đối

Tâm linh - Tử vi 18/12/2020 08:32

Chỉ cần bước sang năm Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, quơ tay hốt bạc, trở thành đại gia chỉ trong chớp mắt.

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất năm Tân Sửu 2021 gia chủ sẽ tha hồ nằm duỗi mà ăn, tiền tài viên mãn, càng về cuối năm càng giàu sụ. 

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 Bước sang năm Tân Sửu 2021 con giáp giàu sang này sẽ phất lên đổi đời, giàu nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dĩ hòa vi quý, sống tử tế, chân thành nên Mão được trời Phật nâng đỡ, quý nhân đưa đường chỉ lối. Canh Tý 2020 may mắn hanh thông, thế nhưng phải bước sang năm Tân Sửu 2021 con giáp giàu sang này mới phất lên đổi đời, giàu nhanh đến chóng mặt.

Đầu năm tiền tài viên mãn, giữa năm ăn nên làm ra, cuối năm tiền ùa vào két nên Mão cứ thế mà giàu ú ụ, muốn khổ cũng không được. 

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Mão chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, tài giỏi, biết chớp lấy thời cơ để làm giàu nên Tý chưa bao giờ lâm vào đường cùng. Biết vươn lên từ vũng bùn, vượt qua nghịch cảnh nên năm mới Tân Sửu 2021 của con giáp giàu có này sẽ đại phú đại quý.

Làm chơi chơi mà tiền tài rủng rỉnh, làm sương sương mà của nả chất như núi nên Mão chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, ngập trong nhung lụa. 

Tuổi Dậu

Chăm chỉ, cần cù và biết cách lấy lòng cấp trên nên Dậu được trọng dụng, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm. Càng khéo léo, cống hiến hết mình Dậu càng được ghi nhận, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt.

Khổ tận cam lai, sau những thăng trầm, từ ngày đầu tiên của năm mới Dậu sẽ thành công rực rỡ, càng về cuối năm càng đủ đầy viên mãn. Không chỉ tài lộc, sao đào hoa đeo bám còn giúp Dậu thoát kiếp cô đơn, hạnh phúc trong tình yêu mới.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối, quý nhân chiếu cố nồng hậu nên 3 con giáp may mắn này sẽ phú quý phát tài, tình tiền viên mãn trong tháng 12 âm lịch.

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