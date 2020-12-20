Đúng Tết dương lịch 2021: 3 con giáp gánh tiền tỷ vào nhà, không làm đại gia cũng làm sếp lớn

Tâm linh - Tử vi 20/12/2020 00:34

Chỉ cần bước sang ngày đầu tiên của năm mới 2021 những con giáp may mắn này sẽ phất lên đổi đời, tiền nhiều vô kể, lương thưởng tăng vọt.

Ăn Tết cực to, lương thưởng tăng theo cấp số nhân, tài khoản nhảy số liên tục nên những con giáp may mắn này sẽ phú quý phát tài, giàu sang vô đối. 

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Đầu năm hanh thông thuận lợi, giữa năm ăn nên làm ra, cuối năm tự làm đại gia chính là lá số của Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp thiện lương, tử tế. Dù bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu hãm hại Mão vẫn vững vàng trước sóng gió, vững tin vào chính mình. Thế nên, càng về hậu vận Mão càng phú quý phát tài, tình tiền như ý.

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, từ ngày đầu tiên của năm mới con giáp giàu sang này sẽ được cấp trên cất nhắc, quý nhân nâng đỡ, phất lên đổi đời. Đầu năm hanh thông thuận lợi, giữa năm ăn nên làm ra, cuối năm tự làm đại gia chính là lá số của Mão. 

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Làm 1 hưởng 10, tiền ùa vào nhà, cuối năm giàu sụ chính là phúc phần Tuất nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp hiền lành, chân thành và có trách nhiệm. Mỗi khi làm sai bất cứ điều gì Tuất đều dũng cảm nhận sai, có tinh thần cầu thị nên được cấp trên thương yêu, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng trong công việc.

Canh Tý 2020 may mắn hanh thông, thế nhưng phải bước sang năm mới Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này mới bước sang trang mới của đời mình. Làm 1 hưởng 10, tiền ùa vào nhà, cuối năm giàu sụ chính là phúc phần Tuất nhận được. 

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Được cất nhắc lên vị trí mới, tiền ùa vào túi, tiêu mãi không hết nên cả năm Tân Sửu 2021 Hợi cứ thế mà ăn sung mặc sướng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều có chí tiến thủ, nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội mới cho đời mình. Thế nên, dù sinh ra trong nghèo khó con giáp bản lĩnh này cũng vươn lên làm giàu, kiếm tiền cực giỏi.

Đặc biệt, năm mới 2021 chính là thời hoàng kim giúp Hợi cải thiện thu nhập đáng kể. Được cất nhắc lên vị trí mới, tiền ùa vào túi, tiêu mãi không hết nên cả năm Tân Sửu 2021 Hợi cứ thế mà ăn sung mặc sướng, đếm tiền sái tay.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Dù những tháng đầu năm khổ cực đến mấy thì từ đây đến Tết Tân Sửu 2021 top con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, tiền chất chật nhà.

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