Đúng 7 ngày nữa: 4 con giáp vận may rực rỡ, lộc lá thăng hoa, quơ tay là hốt bạc

Xem tử vi tuần mới cho thấy, nếu thuộc 4 con giáp may mắn chạm đỉnh này gia chủ sẽ hút cạn lộc trời, túi lúc nào cũng có tiền tỷ.

Tiền chất như núi, lộc lá ùa vào nhà nên 4 con giáp may mắn ngút trời này sẽ một bước đổi đời, nghèo mấy cũng thành đại gia. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, con giáp giàu có này còn mua nhà tậu xe - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Trời sinh Tý là con giáp thông minh, bản lĩnh và ham học hỏi. Thế nên, dù sinh ra trong nghèo khó, liên tục gặp tai bay vạ gió nhưng Tý vẫn thừa khả năng tự làm đại gia, kiếm được tiền tỷ ngay từ thuở độc thân.

Tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, những ngày cuối năm của Tý sẽ ngập trong nhung lụa. Chẳng những làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, con giáp giàu có này còn mua nhà tậu xe. Tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy nên Mùi không cần suy nghĩ chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Mùi là người tử tế, chân thành và biết suy nghĩ cho người khác. Thế nên, dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp giàu sang này cũng thành công vang dội, tương lai xán lạn hơn người.

Số trời đã định, trong 7 ngày tới Mùi sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình với mưa tài lộc ập xuống đầu. Tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy nên Mùi không cần suy nghĩ chuyện tiền nong, cứ thế mà phất. Con giáp giàu sang này sẽ có năm mới Tân Sửu 2021 ngập trong phú quý, giàu sang chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Hiền lành, chịu thương chịu khó và hết lòng theo đuổi đam mê nên Sửu được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng trong công việc. Làm chơi hưởng thật, tiền chất như núi nên Sửu sẽ có những ngày cuối năm Canh Tý 2020 đỏ chót như son. Tuần cuối cùng của năm chính là bước đệm để con giáp giàu sang này có năm mới Tân Sửu 2021 ngập trong phú quý, giàu sang chạm đỉnh. Túi lúc nào cũng chật cứng tiền, phải mua thêm két sắt để chứa nên Tỵ tiêu xài thả ga cũng không lo cạn ví - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Xem tử vi phương Đông 12 con giáp con giáp cho thấy, trong tuần mới này Tỵ sẽ liên tục đón thần tài ghé thăm. Túi lúc nào cũng chật cứng tiền, phải mua thêm két sắt để chứa nên Tỵ tiêu xài thả ga cũng không lo cạn ví. Không chỉ tài vận, tình duyên của Tỵ cũng ấm êm viên mãn, hạnh phúc êm đềm khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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