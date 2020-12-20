Tử vi 21 ngày tới: 3 con giáp PHÁT TÀI CỰC TO, tiền chất như núi, muốn khổ cũng không được

Sách tử vi chỉ rõ, 3 con giáp may mắn này sẽ có tiền nhiều vô kể, thăng chức tăng lương ầm ầm trong 21 ngày tới.

Chỉ cần dám nghĩ dám làm, biết cách đối nhân xử thế những con giáp may mắn này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đời sang trang viên mãn.

21 ngày tới con giáp giàu sang này sẽ bước sang trang mới của đời mình, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp thông minh, tinh tế, biết cách đối nhân xử thế. Vậy nên, càng chí thú làm ăn, vững vàng trước sóng gió Thân càng lắm của nhiều tiền, đời rực rỡ thăng hoa.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, của nả ùn ùn chui vào túi nên 21 ngày tới con giáp giàu sang này sẽ bước sang trang mới của đời mình, muốn khổ cũng không được.

Tuất sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, trở thành đại gia trong 21 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất là người điềm đạm, chân thành và có trách nhiệm trong công việc. Thế nên, dù bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu hãm hại con giáp may mắn này vẫn có thể dễ dàng vượt qua mọi kiếp nạn, biến nguy thành an.

Tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, nhờ có thần tài điểm danh, quý nhân đưa đường chỉ lối nên con giáp giàu có này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, trở thành đại gia trong 21 ngày tới.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà phất nên Tỵ không cần suy nghĩ chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, khôn khéo, có chí tiến thủ nên người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ cũng gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Tình tiền viên mãn, hỷ sự như mơ nên Tỵ sẽ có những ngày cuối năm Canh Tý 2020 phất lên đổi đời.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà phất nên Tỵ không cần suy nghĩ chuyện tiền nong, muốn khổ cũng không được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Từ đây đến Tết Tân Sửu 2021: 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, tiền nhiều vô kể, giàu sau một đêm Dù những tháng đầu năm khổ cực đến mấy thì từ đây đến Tết Tân Sửu 2021 top con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, tiền chất chật nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-vi-21-ngay-toi-3-con-giap-phat-tai-cuc-to-tien-chat-nhu-nui-muon-kho-cung-khong-duoc-390630.html