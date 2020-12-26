Bước sang năm 2021: Top con giáp sự nghiệp THĂNG TIẾN, túi tiền đầy ắp, NHÀ XE chờ sẵn

Thời tới không cản nổi, top con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, đếm tiền sái tay cũng không xuể trong năm mới Tân Sửu 2021.
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Số trời đã định, Tân Sửu 2021 chính là thời hoàng kim của 4 con giáp may mắn này. Chẳng những làm chơi hưởng thật, họ còn mua nhà sắm xe, cứ thế mà giàu.
Tuổi Sửu
Sửu là con giáp hiền lành, chân thành và không sợ khổ cực. Đây chính là lý do vì sao dù sinh ra trong nghèo khó nhưng Sửu vẫn có thể tự làm đại gia, gầy dựng nên cơ ngơi đáng ngưỡng mộ với nhà lầu xe sang, tiền tỷ trong két.
Bước vào năm Tân Sửu 2021 con giáp giàu sang này sẽ bước sang trang mới của đời mình. Chẳng những ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay, Sửu còn có cơ may trúng số độc đắc, rung đùi hưởng lộc trời.
Tuổi Mùi
Nổi tiếng là người thông minh, bản lĩnh, có gan làm giàu nên Mùi chưa bao giờ chùn chân mỏi gối trước thất bại. Dù bị tiểu nhân hãm hại, kẻ xấu ngáng đường Mùi vẫn đường đường chính chính bước lên đỉnh vinh quang, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ.
Canh Tý 2020 bị thị phi bủa vây, sang năm Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này sẽ uống cạn lộc trời. Tình tiền viên mãn, vạn sự như ý nên Mùi muốn khổ cũng không được.
Tuổi Tuất
Tuất là con giáp đáng tin cậy, có ý chí vươn lên và tinh thần trách nhiệm. Bên cạnh đó, nhờ tinh thần cầu tiến nên Tuất được cấp trên hết lòng nâng đỡ, dù xuất phát điểm thua kém nhiều người nhưng vẫn phất lên ngoạn mục.
Đầu năm hỷ sự vây quanh, giữa năm tiền tài chất đống, cuối năm vượng phát huy hoàng nên Tuất chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý.
Tuổi Ngọ
Người tuổi Ngọ có óc sáng tạo hơn người, sống phóng khoáng, chân thành nên quý nhân hết lòng thương yêu. Sang năm Tân Sửu 2021 nhờ có cát tinh soi chiếu nên Ngọ sẽ bước sang trang mới của đời mình.
Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, của nả ùn ùn chui vào túi nên Ngọ sẽ đếm tiền sái tay, cứ thế mà giàu ú ụ.
(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.