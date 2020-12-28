Từ Tết dương lịch 2021: 3 con giáp tài lộc nhân đôi, TRÚNG SỐ PHÁT TÀI, càng về cuối năm càng GIÀU SỤ

Tâm linh - Tử vi 28/12/2020 09:31

Số trời đã định, từ Tết dương lịch 2021 trở đi top con giáp may mắn này sẽ mở rộng cửa đón thần tài vào nhà, đầu năm vượng phát, giữa năm sung túc, cuối năm giàu sang chạm đỉnh.

Làm chơi hưởng thật, tiền chất như núi, càng về cuối năm Tân Sửu 2021 càng lắm của nhiều tiền, tự làm đại gia chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn hơn người này. 

con giap may man 1
Tý không chỉ giàu mà còn là đại gia, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp thông minh, có gan làm giàu, không sợ thất bại nên càng chí thú làm ăn càng đắc tài đắc lộc. Tử vi 12 con giáp năm Tân Sửu 2021 có nói, Tý chính là con giáp giàu có nhất năm với cơ hội phát tài ập xuống đầu ngay từ Tết dương lịch.

Tiền ùa vào nhà, vàng rải khắp sân, tha hồ ăn sung mặc sướng, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví nên Tý không chỉ giàu mà còn là đại gia, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ. 

con giap may man 2
Đặc biệt, nếu theo nghiệp kinh doanh Hợi sẽ trúng lớn, có tiền tỷ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

May mắn đầu bảng, liên tục gặt hái những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp từ những ngày cuối năm Canh Tý 2020 nên bước sang năm mới Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này càng vượng phát.

Đặc biệt, trong 3 tháng đầu năm mới Hợi sẽ rũ sạch vận xui, vươn lên đổi đời chỉ trong chớp mắt. Đặc biệt, nếu theo nghiệp kinh doanh Hợi sẽ trúng lớn, có tiền tỷ sau một đêm. 

con giap may man 3
Mùi sẽ được hái trái ngọt đời mình với tiền tỷ trong két, đời thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ dịp Tết dương lịch 2021 trở đi, Mùi sẽ được cấp trên cất nhắc, bề trên nâng đỡ nên có vô số cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Chỉ cần chớp lấy thời cơ con giáp may mắn này ắt có tiền chất như núi.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Mùi sẽ được hái trái ngọt đời mình với tiền tỷ trong két, đời thăng hoa rực rỡ.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 ngày cuối năm 2020: Top con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, SONG HỶ LÂM MÔN, thành tỷ phú sau một đêm

3 ngày cuối năm 2020: Top con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, SONG HỶ LÂM MÔN, thành tỷ phú sau một đêm

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, trong 3 ngày cuối năm những con giáp giàu có này sẽ gặp thời đổi vận, tiền nhiều vô kể, sang năm mới cứ thế mà phất.

Xem thêm
Từ khóa:   Tân Sửu 2021 con giáp giàu sang con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang