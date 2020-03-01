Tử vi tuần mới 12 con giáp (28/12/2020 - 3/1/2021): Sửu đếm tiền sái tay, Dần có nguy cơ bị cắm sừng, Mão phát tài cực to

Chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 28/12/2020 - 3/1/2021 gia chủ sẽ đoán biết trước vận mệnh của mình trong 7 ngày tới.

Trời sinh Tý là con giáp thông minh, khôn ngoan và cực tinh tế. Thế nên, càng chí thú làm ăn con giáp bản lĩnh này càng ăn nên làm ra. Tử vi ngày mới có nói, trong tuần đầu tiên của năm Tân Sửu 2021 Tý sẽ có tài lộc vượng phát, giàu nhanh đến chóng mặt.

Tài vận hanh thông, tình tiền như ý nên Sửu dù làm thuê hay tự đứng ra kinh doanh cũng kiếm được bộn tiền. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật nên càng về cuối tuần con giáp giàu sang này càng đếm tiền sái tay, tiêu mãi không hết.

Tử vi tuần mới 28/12/2020 - 3/1/2021 của Dần

Dần bản lĩnh, ngoan cường nhưng bạn đừng quá tự cao kẻo bị tiểu nhân lợi dụng. Chẳng những làm ăn khó khăn, Dần còn phải đối mặt với nguy cơ bị người mình yêu cắm sừng, lừa dối hết lần này đến lần khác mà không hề hay biết.

Mão sẽ được hái lộc trời cho với mưa tiền ập xuống đầu, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 28/12/2020 - 3/1/2021 của Mão

Người tuổi Mão dĩ hòa vi quý, biết nghĩ cho người khác nên đi đâu cũng được quý mến, thương yêu. Trong 7 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ được hái lộc trời cho với mưa tiền ập xuống đầu, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay.

Tử vi tuần mới 28/12/2020 - 3/1/2021 của Thìn

Sống lễ nghĩa với cha mẹ, tử tế với người đời nên Thìn chưa bao giờ gây thù chuốc oán với ai. Vậy nhưng, chính vì quá được lòng thiên hạ nên Thìn vô tình trở thành cái gai trong mắt những kẻ ghen ăn tức ở. Bị sao xấu chiếu mệnh nên Thìn phải đề cao cảnh giác kẻo bị hãm hại trong tuần mới.

Tử vi tuần mới 28/12/2020 - 3/1/2021 của Tỵ

Nếu đang độc thân Tỵ cần mạnh dạn chủ động làm quen ắt sẽ tìm được chân ái của đời mình. Bên cạnh đó, nhờ có cát tinh soi chiếu nên con giáp giàu sang này sẽ có tuần mới phú quý an nhàn, tiêu pha xả láng.

Ngọ cần cân nhắc cẩn trọng trước mỗi khoản chi tiêu kẻo tiền của đội nón ra đi, nợ như chúa chổm - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 28/12/2020 - 3/1/2021 của Ngọ

Vì vung tay quá trán, tiêu xài hoang phí nên Ngọ sẽ lâm vào khủng hoảng tài chính trong tuần mới này. Nếu muốn bảo toàn những gì đang có Ngọ cần cân nhắc cẩn trọng trước mỗi khoản chi tiêu kẻo tiền của đội nón ra đi, nợ như chúa chổm.

Tử vi tuần mới 28/12/2020 - 3/1/2021 của Mùi

Tình duyên trắc trở, dễ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà cự cãi, gây nên những hiểu lầm nghiêm trọng nên Mùi sẽ có tuần mới với khá căng thẳng. Chuyện tình cảm không như ý kéo theo công việc trì trệ khiến Mùi mắc sai lầm, bị cấp trên quở trách.

Tử vi tuần mới 28/12/2020 - 3/1/2021 của Thân

Thân cần sáng suốt trước khi đưa ra quyết định cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo bị người mình tin tưởng lợi dụng. Tiền mất tật mang, sự nghiệp xuống dốc không phanh là những gì Thân phải đối mặt.

Dậu cần tập trung hơn để tránh sai lầm gây tán gia bại sản, nợ nần chồng chất - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới 28/12/2020 - 3/1/2021 của Dậu

Người tuổi Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ cũng đừng quá nhạy cảm kẻo khiến chuyện tình cảm đi đến bờ vực chia ly. Cũng vậy, trong công việc Dậu cần tập trung hơn để tránh sai lầm gây tán gia bại sản, nợ nần chồng chất.

Tử vi tuần mới 28/12/2020 - 3/1/2021 của Tuất

Nếu đang có ý định thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là thời gian Tuất nên nghiêm túc cân nhắc. Cơ hội mở ra trước mắt sẽ giúp bạn thăng quan tiến chức ầm ầm, thu nhập tăng theo cấp số nhân.

Tử vi tuần mới 28/12/2020 - 3/1/2021 của Hợi

Trời sinh Hợi là con giáp dĩ hòa vi quý, biết đối nhân xử thế nên ai cũng quý mến, nâng đỡ. Trong 7 ngày tới, Hợi sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình với số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục, muốn khổ cũng khó.

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