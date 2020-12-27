3 ngày cuối năm 2020: Top con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, SONG HỶ LÂM MÔN, thành tỷ phú sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 27/12/2020 16:25

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 chỉ rõ, trong 3 ngày cuối năm những con giáp giàu có này sẽ gặp thời đổi vận, tiền nhiều vô kể, sang năm mới cứ thế mà phất.

Thần tài chiếu cố, bề trên nâng đỡ nên dù làm công ăn lương hay làm chủ thì 3 con giáp giàu có này cũng có những ngày cuối năm 2020 phát tài phát lộc, đổi đời sau một đêm. 

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Không chỉ có cơ may trúng số độc đắc, Tỵ còn mua nhà sắm xe, sang năm mới Tân Sửu 2021 ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, nhanh nhẹn lại nhìn xa trông rộng nên Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều bản lĩnh, ngoan cường và có gan làm giàu. Thế nên, Canh Tý 2020 đã giúp con giáp giàu sang này ôm về món tiền cực lớn.

Đặc biệt, trong 3 ngày cuối cùng của năm 2020 nhờ có thần tài dúi tiền vào tay nên Tỵ sẽ đổi đời sau một đêm. Không chỉ có cơ may trúng số độc đắc, Tỵ còn mua nhà sắm xe, sang năm mới Tân Sửu 2021 ngập trong nhung lụa. 

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Tiền lũ lượt chui vào túi, cứ vơi lại đầy khiến Mùi bỗng chốc thành đại gia bạc tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hiền lành, chân thành và cực khôn ngoan nên dù sinh ra trong nghèo khó Mùi vẫn có khả năng thăng quan tiến chức ầm ầm. Những tháng đầu năm bị tiểu nhân quấy phá, đồng nghiệp xấu hãm hại nhưng những ngày cuối năm Mùi sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất.

Trị kẻ hai mặt bài học nhớ đời, lấy lại niềm tin của mọi người và có được hợp đồng béo bở nên tiền lũ lượt chui vào túi, cứ vơi lại đầy khiến Mùi bỗng chốc thành đại gia bạc tỷ. 

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3 ngày cuối năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này sẽ đào trúng mỏ vàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là người biết đối nhân xử thế, không tham của người, không hãm hại người khác để tranh quyền đoạt lợi. Thế nên, Tý đi đến đâu cũng được cát tinh nâng đỡ, trời Phật ban lộc ban tài.

Số trời đã định, trong 3 ngày cuối năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này sẽ đào trúng mỏ vàng, phải mua thêm két sắt để chứa mới xuể khiến ai cũng hờn ghen.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Bước sang tuần đầu tiên của năm Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ ăn nên làm ra, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

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