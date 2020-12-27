Hờn đỏ mắt với 3 con giáp PHÚC LỘC SONG TOÀN, tiền tỷ ập vào nhà trong nửa đầu tháng 1/2021

Tâm linh - Tử vi 27/12/2020 05:51

Nửa đầu tháng 1/2021 những con giáp may mắn này sẽ quơ tay hốt bạc, tiền tỷ chui vào túi, muốn nghèo cũng không được.

Làm chơi hưởng thật, tiền chui vào két, tiêu mãi không hết nên nửa đầu tháng 1/2020 của những con giáp may mắn này sẽ ngập trong biển tiền, đời sang trang mới. 

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Cả năm thịnh vượng, trong 3 năm tới chỉ việc rung đùi hưởng lộc nên Hợi chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Canh Tý 2020 không mấy thuận lợi, thế nhưng chỉ cần bước sang năm mới Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này sẽ ôm tiền tỷ vào nhà. Chẳng những sự nghiệp hanh thông, tiền chất chật két, Hợi còn có của ăn của để, tiêu mãi không hết.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Hợi sẽ được hái trái ngọt đời mình với túi chật cứng tiền. Cả năm thịnh vượng, trong 3 năm tới chỉ việc rung đùi hưởng lộc nên Hợi chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong. 

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Càng về cuối năm Dần càng bội thu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bản lĩnh, ngoan cường, không sợ khổ cực nên dù nằm gai nếm mật Dần vẫn vượt qua tất cả mọi kiếp nạn một cách dễ dàng. Càng chí thú làm ăn, vững vàng trước sóng gió Dần càng ăn nên làm ra, tiền tài đầy ắp.

Đặc biệt, nửa đầu tháng 1/2020 con giáp giàu sang này sẽ hanh thông thuận lợi, tiền bạc vào túi ầm ầm. Càng về cuối năm Dần càng bội thu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ. 

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Không chỉ kiếm được bộn tiền, Tý còn có cơ may trúng số độc đắc, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tý là người cực thông minh, tinh tế và biết đối nhân xử thế nên dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp giàu có này cũng lắm của nhiều tiền.

Sách tử vi chỉ rõ, nửa đầu tháng 1/2021 phú quý vây quanh nên Tý sẽ liên tục gặp may mắn tài lộc. Không chỉ kiếm được bộn tiền, Tý còn có cơ may trúng số độc đắc, sung sướng như tiên.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Thời tới không cản nổi, top con giáp may mắn này sẽ uống cạn lộc trời, đếm tiền sái tay cũng không xuể trong năm mới Tân Sửu 2021.

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