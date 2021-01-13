Lì xì là một nét đẹp văn hóa của mỗi người dân Việt trong mỗi dịp Tết. Với mong muốn mang lại những điều may mắn, tài lộc cho cả người cho và người nhận trong năm mới. Bài viết sau đây xin hướng dẫn bạn đọc các cách làm bao lì xì bằng giấy với nhiều họa tiết đẹp, độc đáo.

Trước tiên, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu và dụng cụ cần thiết bao gồm: Giấy màu (khoảng 2,3 tờ A5), bút chì, thước kẻ, kéo, keo, băng dính…

Bạn có thể tự làm phong bao lì xì theo nhiều mẫu mã khác nhau từ truyền thống hay bao lì với họa tiết, hoa văn phá cách. Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn làm bao lì xì theo từng cách khác nhau chi tiết nhất:

Bước 1: Tạo khung cho bao lì xì

Bạn nên lấy 1 chiếc bao lì xì có sẵn, sau đó gỡ từng phần dán của bao lì xì ra. Tiến hành đặt bao lì xì mẫu lên trên tờ giấy A5, rồi lấy bút chì kẻ những đường viền của bao lì xì mẫu.

Tạo khung bao lì xì - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, lấy kéo cắt theo đường viền đã tạo để tạo thành khung cho chiếc bao lì xì.

Bước 2: Dán bao lì xì

Trước hết bạn gấp nhẹ các mặt của bao lì xì theo các đường viền đã tạo ở bước 1. Sau đó sử dụng keo hoặc băng dính 2 mặt để dán 2 cạnh viền vào thân của bao lì xì. Sau khi đã dán xong bạn sử dụng keo để phết lên mặt trên của 2 cạnh viền. Sau đó bạn dán phần mặt chữ nhật lên phần keo đã phết.

Dán bao lì xì - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Hoàn thiện và trang trí bao lì xì

Khi đã hoàn thành công đoạn dán bao lì xì, bạn hãy đặt thước kẻ tại vị trí cách miệng bảo 1cm. Sử dụng dao rọc giấy dọc 1 đường nhẹ để tạo thành khe dán nắp bao.

Sau đó, bạn sử dụng các hoa văn, hình họa được cắt ra từ giấy và dán lên mặt trước của bao lì xì là bạn đã có 1 chiếc bao lì xì truyền thống đẹp mắt.

Như vậy là bạn đọc đã biết cách làm phong bao lì xì đơn giản, dễ dàng ngay tại nhà. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc cách làm bao lì xì độc đáo, phá cách.

Hoàn thiện và trang trí bao lì xì - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn làm bao lì xì độc đáo, phá cách

Để thực hiện cách làm bao lì xì dễ thương, độc đáo trước tiên bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết như sau: 2 hoặc 3 tờ giấy với nhiều hoa văn họa tiết, 1 tờ giấy màu trắng, các cuộn ruy băng có cùng màu giấy, kéo, thước kẻ, bút chì, bấm lỗ, keo dán.

Bước 1: Tạo khung cho bao lì xì

Sử dụng bút chì và thước kẻ để tạo một hình vuông lớn lên bề mặt giấy trắng. Tiếp theo bạn xác định tâm hình vuông bằng việc vẽ 2 đường chéo.

Sau khi đã thực hiện làm xong khối, bạn tiến hành vẽ các đường thẳng, đường cong ở các mép cạnh để tạo dáng cho bao lì xì.

Tạo khung cho bao lì xì phá cách - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Dán và gấp bao lì xì

Khi đã hoàn thiện phần khung bao lì xì, bạn tiến hành đặt mẫu lên tờ giấy trắng và cắt. Sau đó, bạn sử dụng thước kẻ để tạo nếp gấp cho bao lì xì, tiến hành gấp các cạnh của bao theo đường viền đã tạo sẵn.

Dán và gấp bao lì xì - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đã gấp xong các cạnh của bao lì xì, bạn sử dụng keo hoặc bấm lỗ để tạo 2 lỗ tròn sát với mép gấp của 2 cạnh góc vuông bao lì xì, rồi bấm thêm 2 cạnh còn lại của bao lì xì.

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Bước 3: Dán ruy băng trang trí

Sau khi đã bấm lỗ xong, bạn tiết hành xỏ dây ruy băng qua các lỗ bấm để tạo thành hình chiếc nơ cho bao lì xì. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể lựa chọn những chiếc nơ có sẵn dán lên mặt trước của bao lì xì.

Bấm lỗ luồn dây ruy băng cho bao lì xì - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy là bạn đọc đã được hướng dẫn cách làm bao lì xì với kiểu dáng độc đáo, đẹp mắt đi kèm nhiều hoa văn họa tiết.

Bao lì xì hoàn chỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi tự làm bao lì xì bằng giấy

Trong phần nội dung trên, bạn đọc đã được hướng dẫn cách làm bao lì xì đơn giản nhất nhưng không kém phần độc đáo, đẹp mắt. Để có sản phẩm bao lì xì Tết như mong muốn, người thực hiện cần chú ý một số điểm sau:

Tùy theo loại phong bao lì xì mà bạn hướng tới theo kiểu truyền thống hay hiện đại để bạn thực hiện cách làm phù hợp.

Bạn nên lựa chọn các loại giấy làm phong bao lì xì có độ dày vừa phải để dễ tạo hình nếp gấp cho bao lì xì.

Khi thực hiện làm bao lì xì hãy sử dụng tay và keo dán cố định từng nếp gấp của bao. Tránh để bao lì xì bị hở hoặc bị bong sau khi đã thành phẩm.

Trên đây là những nội dung hướng dẫn cách làm bao lì xì bằng giấy đón Tết Tân Sửu 2021. Mong rằng qua những cách hướng dẫn từ bài viết, bạn đọc sẽ dễ dàng tạo được những bao lì xì đẹp mắt, để dành tặng những người thân yêu, bạn bè trong dịp năm mới đang đến gần.