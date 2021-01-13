Cách làm bao lì xì bằng giấy đẹp, độc đáo đón Tết

Lễ tết 13/01/2021 15:01

Cùng tìm hiểu các cách làm bao lì xì bằng giấy với nhiều hoa văn, họa tiết đẹp, độc đáo trong dịp Tết Tân Sửu 2021 ngay sau đây.

Nội dung bài viết

Lì xì là một nét đẹp văn hóa của mỗi người dân Việt trong mỗi dịp Tết. Với mong muốn mang lại những điều may mắn, tài lộc cho cả người cho và người nhận trong năm mới. Bài viết sau đây xin hướng dẫn bạn đọc các cách làm bao lì xì bằng giấy với nhiều họa tiết đẹp, độc đáo.

cach lam bao li xi bang giay 1
Bao lì xì bằng giấy - Ảnh minh họa: Internet 

Hướng dẫn cách làm bao lì xì bằng giấy 

Bạn có thể tự làm phong bao lì xì theo nhiều mẫu mã khác nhau từ truyền thống hay bao lì với họa tiết, hoa văn phá cách. Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn làm bao lì xì theo từng cách khác nhau chi tiết nhất: 

Cách làm phong bao lì xì truyền thống

Trước tiên, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu và dụng cụ cần thiết bao gồm: Giấy màu (khoảng 2,3 tờ A5), bút chì, thước kẻ, kéo, keo, băng dính…

Bước 1: Tạo khung cho bao lì xì 

Bạn nên lấy 1 chiếc bao lì xì có sẵn, sau đó gỡ từng phần dán của bao lì xì ra. Tiến hành đặt bao lì xì mẫu lên trên tờ giấy A5, rồi lấy bút chì kẻ những đường viền của bao lì xì mẫu. 

cach lam bao li xi bang giay 2
Tạo khung bao lì xì - Ảnh minh họa: Internet 

Sau đó, lấy kéo cắt theo đường viền đã tạo để tạo thành khung cho chiếc bao lì xì.

Bước 2: Dán bao lì xì 

Trước hết bạn gấp nhẹ các mặt của bao lì xì theo các đường viền đã tạo ở bước 1. Sau đó sử dụng keo hoặc băng dính 2 mặt để dán 2 cạnh viền vào thân của bao lì xì. Sau khi đã dán xong bạn sử dụng keo để phết lên mặt trên của 2 cạnh viền.  Sau đó bạn dán phần mặt chữ nhật lên phần keo đã phết. 

cach lam bao li xi bang giay 3
Dán bao lì xì - Ảnh minh họa: Internet 

Bước 3: Hoàn thiện và trang trí bao lì xì

Khi đã hoàn thành công đoạn dán bao lì xì, bạn hãy đặt thước kẻ tại vị trí cách miệng bảo 1cm. Sử dụng dao rọc giấy dọc 1 đường nhẹ để tạo thành khe dán nắp bao. 

Sau đó, bạn sử dụng các hoa văn, hình họa được cắt ra từ giấy và dán lên mặt trước của bao lì xì là bạn đã có 1 chiếc bao lì xì truyền thống đẹp mắt. 

Như vậy là bạn đọc đã biết cách làm phong bao lì xì đơn giản, dễ dàng ngay tại nhà. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đọc cách làm bao lì xì độc đáo, phá cách.

cach lam bao li xi bang giay 4
Hoàn thiện và trang trí bao lì xì - Ảnh minh họa: Internet 

Hướng dẫn làm bao lì xì độc đáo, phá cách

Để thực hiện cách làm bao lì xì dễ thương, độc đáo trước tiên bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết như sau: 2 hoặc 3 tờ giấy với nhiều hoa văn họa tiết, 1 tờ giấy màu trắng, các cuộn ruy băng có cùng màu giấy, kéo, thước kẻ, bút chì, bấm lỗ, keo dán.

Bước 1: Tạo khung cho bao lì xì

Sử dụng bút chì và thước kẻ để tạo một hình vuông lớn lên bề mặt giấy trắng. Tiếp theo bạn xác định tâm hình vuông bằng việc vẽ 2 đường chéo. 

Sau khi đã thực hiện làm xong khối, bạn tiến hành vẽ các đường thẳng, đường cong ở các mép cạnh để tạo dáng cho bao lì xì. 

cach lam bao li xi bang giay 5

Tạo khung cho bao lì xì phá cách - Ảnh minh họa: Internet 

Bước 2: Dán và gấp bao lì xì

Khi đã hoàn thiện phần khung bao lì xì, bạn tiến hành đặt mẫu lên tờ giấy trắng và cắt. Sau đó, bạn sử dụng thước kẻ để tạo nếp gấp cho bao lì xì, tiến hành gấp các cạnh của bao theo đường viền đã tạo sẵn.

cach lam bao li xi bang giay 6
Dán và gấp bao lì xì - Ảnh minh họa: Internet 

Sau khi đã gấp xong các cạnh của bao lì xì, bạn sử dụng keo hoặc bấm lỗ để tạo 2 lỗ tròn sát với mép gấp của 2 cạnh góc vuông bao lì xì, rồi bấm thêm 2 cạnh còn lại của bao lì xì.

>>> Xem thêm:

- Hướng dẫn cách làm hoa mai handmade tuyệt đẹp tại nhà, đơn giản dễ làm

- Cách làm hoa đào bằng giấy chưng Tết cực đẹp

Bước 3: Dán ruy băng trang trí

Sau khi đã bấm lỗ xong, bạn tiết hành xỏ dây ruy băng qua các lỗ bấm để tạo thành hình chiếc nơ cho bao lì xì. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể lựa chọn những chiếc nơ có sẵn dán lên mặt trước của bao lì xì.

cach lam bao li xi bang giay 7
Bấm lỗ luồn dây ruy băng cho bao lì xì - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy là bạn đọc đã được hướng dẫn cách làm bao lì xì với kiểu dáng độc đáo, đẹp mắt đi kèm nhiều hoa văn họa tiết.

cach lam bao li xi bang giay 8
Bao lì xì hoàn chỉnh - Ảnh minh họa: Internet 

Những lưu ý khi tự làm bao lì xì bằng giấy 

Trong phần nội dung trên, bạn đọc đã được hướng dẫn cách làm bao lì xì đơn giản nhất nhưng không kém phần độc đáo, đẹp mắt. Để có sản phẩm bao lì xì Tết như mong muốn, người thực hiện cần chú ý một số điểm sau: 

  • Tùy theo loại phong bao lì xì mà bạn hướng tới theo kiểu truyền thống hay hiện đại để bạn thực hiện cách làm phù hợp.
  • Bạn nên lựa chọn các loại giấy làm phong bao lì xì có độ dày vừa phải để dễ tạo hình nếp gấp cho bao lì xì.
  • Khi thực hiện làm bao lì xì hãy sử dụng tay và keo dán cố định từng nếp gấp của bao. Tránh để bao lì xì bị hở hoặc bị bong sau khi đã thành phẩm.

Trên đây là những nội dung hướng dẫn cách làm bao lì xì bằng giấy đón Tết Tân Sửu 2021. Mong rằng qua những cách hướng dẫn từ bài viết, bạn đọc sẽ dễ dàng tạo được những bao lì xì đẹp mắt, để dành tặng những người thân yêu, bạn bè trong dịp năm mới đang đến gần. 

Tết Tân Sửu 2021: 3 con giáp được thần tài lì xì TIỀN TỶ, phát tài cực to, nhà xe chờ sẵn

Tết Tân Sửu 2021: 3 con giáp được thần tài lì xì TIỀN TỶ, phát tài cực to, nhà xe chờ sẵn

Song hỷ lâm môn, tình tiền như ý nên Tân Sửu 2021 sẽ giúp top con giáp may mắn này vét cạn túi thần tài, chỉ việc nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   hướng dẫn làm bao lì xì cách làm phong bao lì xì đơn giản hướng dẫn cách làm bao lì xì

TIN MỚI NHẤT

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ