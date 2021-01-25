4 thứ tuyệt đối không để trong phòng ngủ vợ chồng, thứ cuối cùng quen thuộc nhưng không ai để ý

Là một vật dụng quen thuộc trong gia đình, tuy nhiên, nếu đặt không đúng vị trí, đây có thể là nguyên nhân dẫn đến những điều không mấy tốt đẹp cho bạn. Một chiếc gương lớn đặt ngay trong phòng ngủ vợ chồng sẽ làm mất mát về tiền bạc. Không những vậy, theo phong thủy phòng ngủ , chiếc gương cũng là nguyên nhân khiến cho mối quan hệ vợ chồng không được lâu bền, dễ tan vỡ do có người thứ ba xuất hiện. Chính vì vậy, gương được xem là một vật đại kỵ và không nên đặt trong phòng ngủ.

Những món đồ cổ hay các di vật là món đồ quý giá. Tuy nhiên, nó chỉ nên được đặt ở những vị trí phù hợp như trong tủ, trên bàn ở phòng khách. Tuyệt đối không đặt những món đồ này ở trong phòng ngủ, bởi đây là những vật mang tính tâm linh và đậm nét của quá khứ. Đặt chúng trong phòng ngủ sẽ khiến cho bạn cảm thấy bất an, căng thẳng. Dần dà, sức khỏe lẫn tinh thần cũng sẽ bị suy giảm. Chưa hết, theo phong thủy, tâm linh, những món đồ cổ hay di vật còn mang một lượng âm khí lớn, dễ gây ra những chuyện xui xẻo, mất lộc, mất tiền tài cho gia chủ.

Chỉ nên đặt đồ cổ ở bàn, tủ - Ảnh minh họa: Internet

Tượng Phật Di Lặc

Tượng Phật Di Lặc cần được đặt tại một nơi cao ráo, sạch sẽ. Và cần phải là nơi đủ tôn kính, trang nghiêm. Còn phòng ngủ lại là nơi mang tính riêng tư, không trang nghiêm nên sẽ không phù hợp để đặt tượng Phật. Nếu đặt tượng trong phòng ngủ, vừa mất đi sự tôn kính, vừa khiến cho cuộc sống không được suôn sẻ, mất tài lộc. Chỉ nên đặt tượng ở những nơi như phòng thờ, phòng khách, phòng làm việc,…

Cây và hoa tươi

Thói quen đặt cây xanh trong phòng ngủ không tốt - Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta thường có thói quen đặt một chậu cây, một bình hoa ở trong nhà. Chúng có tác dụng tạo nên một không gian tươi mới, trong lành và làm đẹp cho ngôi nhà. Nhưng nếu đặt trong phòng ngủ thì những thứ này sẽ bị phản tác dụng. Về khoa học, cây tươi đặt ở đầu giường ngủ sẽ làm thần kinh bị căng thẳng, mệt mỏi, mất ngủ, khiến sức khỏe bị giảm sút.

Về mặt phong thủy, việc đặt cây xanh, hoa tươi trong phòng ngủ sẽ khiến cho cuộc sống gia đình không được hòa thuận, thường xuyên cãi vả, mâu thuẫn. Tài lộc cũng không vượng, gia chủ sẽ gặp khó khăn nhiều trong phát triển sự nghiệp.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm