Mới 19 tuổi, hot girl lai Tây đã sở hữu body 'không phải dạng vừa đâu', vòng 1 'khủng' khiến dân mạng 'xịt máu mũi'

Xã hội 27/01/2021 22:14

Nàng hot girl lai Tây này không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà còn được trời phú cho vóc dáng miễn chê, tuy hơi mũm mĩm nhưng lại chuẩn không cần chỉnh, đặc biệt là số đo 3 vòng.

Sở hữu vẻ đẹp mặn mà, khuôn mặt vừa trong sáng lại có nét quyến rũ, cô nàng Trần Nhật Anh hiện đang là cái tên hot trên mạng xã hội và được rất nhiều người quan tâm.

Nhật Anh sinh năm 2002, là một con lai chính hiệu. Bố cô nàng là người Mỹ, còn mẹ là người Việt Nam. Cô nàng gây ấn tượng với cộng đồng mạng bởi nét đẹp tự nhiên, trong trẻo nhưng vô cùng cuốn hút. Nhật Anh cho biết, đây hoàn toàn là vẻ đẹp tự nhiên, bởi từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ “động chạm dao kéo”.

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Nét đẹp tự nhiên của hot girl lai Tây - Ảnh: FBNV

Ngoài gương mặt đẹp, Nhật Anh còn được trời phú cho một thân hình vô cùng “bốc lửa”. Tuy có phần hơi mũm mĩm, nhưng số đo ba vòng cơ thể của cô lại cực kỳ chuẩn: 90-66-95 khiến ai nấy cũng phải "xịt máu mũi" xuýt xoa khen ngợi.

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Thân hình 'bốc lửa' của Nhật Anh - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, Nhật Anh thường xuyên cập nhật những bức ảnh sexy, gợi cảm. Đặc biệt, cô nàng tận dụng lợi thế về thân hình đẹp nên rất chăm chỉ đăng hình bikini. Dưới mỗi tấm hình mà hot girl lai Tây chia sẻ là hàng trăm bình luận khen ngợi, thả thính của cộng đồng mạng.

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Nhật Anh thường xuyên đăng ảnh sexy trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Nhiều người nhận xét, tuy mới 19 tuổi nhưng body của cô nàng này đã thuộc hàng “không phải dạng vừa đâu”. Nhất là vòng 1 khủng của cô khiến dân tình không thể rời mắt. Nhật Anh cho biết, để có được vóc dáng như hiện tại, cô đã luôn phải luyện tập chăm chỉ. Cùng với đó là tuân thủ một chế độ dinh dưỡng vô cùng nghiêm ngặt cho bản thân.

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'Bông hồng lai' rất chăm chỉ luyện tập để có vẻ đẹp 'vạn người mê' - Ảnh: FBNV

Hiện trang cá nhân của Nhật Anh đã có tới trên 100.000 lượt theo dõi và dự đoán con số này sẽ càng tăng lên. Dự định trong tương lai, Nhật Anh cho biết sẽ sang Mỹ du học và theo đuổi đam mê riêng của mình.

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