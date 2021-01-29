Bạn cùng phòng dẫn bạn trai về ngủ qua đêm, lại còn có hành động thiếu tế nhị, tôi ‘xử’ đẹp khiến họ xấu hổ muốn chui xuống đất

Đã vô ý thức, dẫn bạn trai vào phòng chỉ có hai đứa con gái ngủ qua đêm, cô bạn cùng phòng của tôi còn có hành vi thiếu chuẩn mực khiến tôi “nổi điên” và ra tay “xử” đẹp.

Tôi 26 tuổi, chưa có gia đình, hiện đang lập nghiệp tại thành phố và sống cùng với bạn thân của mình trong một nhà trọ. Tôi với cô ấy học cùng nhau từ thời cấp ba, lên đại học lại học chung một trường nhưng khác ngành học. Thế nên, để vừa tiết kiệm tiền, vừa có người quen tiện chăm sóc lúc ốm đau, chúng tôi quyết định thuê chung một căn phòng nhỏ để ở. Tới bây giờ là 6 năm, khi đã ra trường được hơn hai năm rồi, chúng tôi vẫn gắn bó với nhau trong căn trọ nhỏ. Bạn tôi là một đứa rất tốt tính. Dù chơi thân và sống cùng nhau nhiều năm nhưng giữa hai chúng tôi chưa bao giờ cãi vã quá lớn. Thi thoảng vì vài chuyện vặt như nấu ăn, dọn dẹp, đi chơi về muộn… thì cũng có xảy ra xích mích đôi chút. Nhưng đâu lại vào đấy, cả hai chẳng bao giờ giận dỗi quá lâu để không khí trở nên căng thẳng.



Tôi và bạn từng rất thân thiết - Ảnh minh họa: Internet Nhưng đó là câu chuyện của trước kia, cách đây vài tháng. Lúc ấy bạn cùng phòng của tôi chưa có người yêu và chưa khiến tôi phải thấy bực bội như bây giờ. Cuộc sống của hai đứa con gái vốn yên bình trong căn nhà trọ bỗng chốc bị anh người yêu của bạn tôi xen vào một cách rất… vô duyên. Thời gian đầu nhỏ bạn bắt đầu yêu đương, tôi rất hứng thú ngồi nghe nó kể chuyện hẹn hò, khoe quà bạn trai mua tặng. Không lâu sau đó, bạn tôi bắt đầu đưa bạn trai về phòng trọ “chơi cho biết nhà” – theo lời nó nói. Tôi thấy khá không thoải mái, vì phòng của hai đứa con gái, nhiều đồ đạc riêng tư, mà bây giờ lại bỗng nhiên có người lạ vào, lại là "người khác phái" nữa. Mặc dù không vui nhưng tôi vẫn giữ im lặng chứ chả dám có thái độ gì vì sợ bạn tôi buồn.

Tôi khá buồn trước sự vô tư của bạn nhưng vẫn giữ im lặng - Ảnh minh họa: Internet Dần dà, thấy tôi không nói gì, bạn tôi dẫn luôn bạn trai về phòng ngủ qua đêm. Lần đầu tiên, tôi trải qua cảm giác ngủ cùng phòng với một người đàn ông mà không phải anh em, người thân của mình. Bạn tôi thì rất vô tư, bảo tôi nằm vào góc phía trong để bạn nằm giữa rồi đến anh chàng kém duyên kia. Tôi chỉ dám nằm quay lưng lại, vừa sốc vừa bực mình đến nỗi không ngủ được. Trằn trọc cả đêm, tưởng hai người đấy đã ngủ nên tôi thở phào nằm ngửa ra cho thoải mái. Nào ngờ, cảnh tượng đập vào mắt tôi khiến tôi phải tung chăn bật dậy. Bạn tôi với anh chàng người yêu đang có những hành động nam nữ thiếu tế nhị ngay bên cạnh tôi. Đến mức này tôi không thể nhịn được nữa, tôi bật dậy, bật hết điện trong phòng lên, lấy điện thoại tìm số nhà nghỉ gần đó, rồi đưa cho hai người họ. Tôi đanh thép: “Nếu không có tiền, mình cho mượn. Đừng để mình phải gọi chủ trọ lên giải quyết”. Cách giải quyết đanh thép của tôi khiến bạn phải xấu hổ - Ảnh minh họa: Internet Bạn tôi với người yêu của nó vội vàng thu gom đồ đạc rời khỏi phòng ngay trong đêm. Đến trưa hôm sau bạn tôi mới trở về nhà. Mặc dù sai rành rành nhưng bạn ấy không hề xin lỗi tôi. Lại còn thái độ hậm hực vì nghĩ tôi đã khiến hai người họ khó xử. Không đợi bạn lên tiếng, tôi tuyên bố không ở cùng bạn nữa. Sau đó vài ngày, tôi tìm được trọ mới và dọn đi. Đến hiện tại, chúng tôi vẫn không liên hệ với nhau. Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến hôm nay, tôi vô tình đọc được dòng tâm sự nói bóng gió tôi trên trang cá nhân của bạn ấy. Tôi không biết phải làm thế nào. Nếu lên tiếng đáp trả bạn mình, có phải tôi quá nhỏ nhen, thù dai hay không? Thuhong9…@gmail.com

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