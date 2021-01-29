Bạn cùng phòng dẫn bạn trai về ngủ qua đêm, lại còn có hành động thiếu tế nhị, tôi ‘xử’ đẹp khiến họ xấu hổ muốn chui xuống đất

Phụ nữ yêu 29/01/2021 06:44

Đã vô ý thức, dẫn bạn trai vào phòng chỉ có hai đứa con gái ngủ qua đêm, cô bạn cùng phòng của tôi còn có hành vi thiếu chuẩn mực khiến tôi “nổi điên” và ra tay “xử” đẹp.

Tôi 26 tuổi, chưa có gia đình, hiện đang lập nghiệp tại thành phố và sống cùng với bạn thân của mình trong một nhà trọ. Tôi với cô ấy học cùng nhau từ thời cấp ba, lên đại học lại học chung một trường nhưng khác ngành học. Thế nên, để vừa tiết kiệm tiền, vừa có người quen tiện chăm sóc lúc ốm đau, chúng tôi quyết định thuê chung một căn phòng nhỏ để ở. Tới bây giờ là 6 năm, khi đã ra trường được hơn hai năm rồi, chúng tôi vẫn gắn bó với nhau trong căn trọ nhỏ.

Bạn tôi là một đứa rất tốt tính. Dù chơi thân và sống cùng nhau nhiều năm nhưng giữa hai chúng tôi chưa bao giờ cãi vã quá lớn. Thi thoảng vì vài chuyện vặt như nấu ăn, dọn dẹp, đi chơi về muộn… thì cũng có xảy ra xích mích đôi chút. Nhưng đâu lại vào đấy, cả hai chẳng bao giờ giận dỗi quá lâu để không khí trở nên căng thẳng.

ban cung phong
Tôi và bạn từng rất thân thiết - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đó là câu chuyện của trước kia, cách đây vài tháng. Lúc ấy bạn cùng phòng của tôi chưa có người yêu và chưa khiến tôi phải thấy bực bội như bây giờ. Cuộc sống của hai đứa con gái vốn yên bình trong căn nhà trọ bỗng chốc bị anh người yêu của bạn tôi xen vào một cách rất… vô duyên.

Thời gian đầu nhỏ bạn bắt đầu yêu đương, tôi rất hứng thú ngồi nghe nó kể chuyện hẹn hò, khoe quà bạn trai mua tặng. Không lâu sau đó, bạn tôi bắt đầu đưa bạn trai về phòng trọ “chơi cho biết nhà” – theo lời nó nói. Tôi thấy khá không thoải mái, vì phòng của hai đứa con gái, nhiều đồ đạc riêng tư, mà bây giờ lại bỗng nhiên có người lạ vào, lại là "người khác phái" nữa. Mặc dù không vui nhưng tôi vẫn giữ im lặng chứ chả dám có thái độ gì vì sợ bạn tôi buồn.

ban cung phong 2
Tôi khá buồn trước sự vô tư của bạn nhưng vẫn giữ im lặng - Ảnh minh họa: Internet

Dần dà, thấy tôi không nói gì, bạn tôi dẫn luôn bạn trai về phòng ngủ qua đêm. Lần đầu tiên, tôi trải qua cảm giác ngủ cùng phòng với một người đàn ông mà không phải anh em, người thân của mình.

Bạn tôi thì rất vô tư, bảo tôi nằm vào góc phía trong để bạn nằm giữa rồi đến anh chàng kém duyên kia. Tôi chỉ dám nằm quay lưng lại, vừa sốc vừa bực mình đến nỗi không ngủ được. Trằn trọc cả đêm, tưởng hai người đấy đã ngủ nên tôi thở phào nằm ngửa ra cho thoải mái.

Nào ngờ, cảnh tượng đập vào mắt tôi khiến tôi phải tung chăn bật dậy. Bạn tôi với anh chàng người yêu đang có những hành động nam nữ thiếu tế nhị ngay bên cạnh tôi. Đến mức này tôi không thể nhịn được nữa, tôi bật dậy, bật hết điện trong phòng lên, lấy điện thoại tìm số nhà nghỉ gần đó, rồi đưa cho hai người họ. Tôi đanh thép: “Nếu không có tiền, mình cho mượn. Đừng để mình phải gọi chủ trọ lên giải quyết”.

ban cung phong 3
Cách giải quyết đanh thép của tôi khiến bạn phải xấu hổ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn tôi với người yêu của nó vội vàng thu gom đồ đạc rời khỏi phòng ngay trong đêm. Đến trưa hôm sau bạn tôi mới trở về nhà. Mặc dù sai rành rành nhưng bạn ấy không hề xin lỗi tôi. Lại còn thái độ hậm hực vì nghĩ tôi đã khiến hai người họ khó xử. Không đợi bạn lên tiếng, tôi tuyên bố không ở cùng bạn nữa. Sau đó vài ngày, tôi tìm được trọ mới và dọn đi.

Đến hiện tại, chúng tôi vẫn không liên hệ với nhau. Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến hôm nay, tôi vô tình đọc được dòng tâm sự nói bóng gió tôi trên trang cá nhân của bạn ấy. Tôi không biết phải làm thế nào. Nếu lên tiếng đáp trả bạn mình, có phải tôi quá nhỏ nhen, thù dai hay không?

Thuhong9…@gmail.com

4 con giáp được đổi đời, vận may liên tục, tiền đếm không xuể trong 5 năm tới

4 con giáp được đổi đời, vận may liên tục, tiền đếm không xuể trong 5 năm tới

Theo tử vi mới nhất, trong 5 năm tới sẽ là quãng thời gian cuộc sống của 4 con giáp may mắn này thay đổi chóng mặt. Tiền tài, danh vọng đều nằm trong tay khiến ai cũng ghen tị.

Xem thêm
Từ khóa:   bài học về tình bạn tình bạn của phụ nữ chuyện nam nữ

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 5 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này