Tử vi Tân Sửu 2021: Trong 3 ngày Tết, 7 ngày Xuân, những con giáp sau được vàng rơi trúng đầu, may mắn bất ngờ ngay từ đầu năm

Tâm linh - Tử vi 28/01/2021 23:06

Tử vi mới nhất đã chỉ ra những con giáp có số mệnh may mắn, giàu có nhất trong 3 ngày Tết sắp tới. Hãy mau chuẩn bị tâm lý để nhận lộc đầu năm trời ban.

Tuổi Ngọ

Đầu năm Tân Sửu 2021, người tuổi Ngọ đã bắt đầu nhận thấy sự thay đổi về vận mệnh của mình. Tiền tài có phần thong thả, công việc thuận lợi hơn trước. Tuy nhiên, phải đến Tết Âm lịch, vào đúng 3 ngày Tết, con giáp này mới thực sự “lên hương”. Ngay ngày mùng 1, người tuổi Ngọ vừa bước chân ra đường đã gặp lộc trời ban. Suốt những ngày sau đó, liên tục có vận may đến với con giáp này một cách bất ngờ.

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3 ngày Tết, người tuổi Ngọ sẽ được 'lên hương' - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ có tính cách phóng khoáng, thích sự tự do, cộng thêm sự chân thành trong bản tính nên làm việc gì cũng sẽ thuận lợi, dễ dàng và đạt được kết quả tốt. Ngay trong những ngày đầu của năm mới Tân Sửu, người tuổi Ngọ bất ngờ nhận được những thành công tốt đẹp mà trước đó họ từng theo đuổi rất lâu.

Tuổi Hợi

Năm Tân Sửu 2021, người tuổi Hợi vốn đã có vận mệnh tốt, may mắn ngập tràn. Tuy nhiên, tử vi mới nhất còn chỉ ra rằng, trong 3 ngày Tết 7 ngày Xuân, con giáp này sẽ còn “phất” lên nhanh hơn nữa. Đặc biệt, vào đúng mùng 1 Tết, con giáp này sẽ được tài lộc lớn bất ngờ tìm đến. Nếu có tham gia đầu tư kinh doanh hoặc trò chơi may rủi thì con giáp này cũng sẽ thành công và mang tài lộc về nhà.

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Đúng mùng 1 Tết, tuổi Hợi sẽ có tài lộc bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Mở đầu một năm mới của người tuổi Thân khá thuận lợi, suôn sẻ. Ngay những giờ đầu tiên của năm mới, con giáp này sẽ được trời ban phước lộc. Không chỉ may mắn về tiền tài mà còn gặp được chuyện vui, phúc đức đầy nhà. Trong suốt những ngày Tết, dù có đi đâu, làm gì, con giáp này cũng sẽ luôn may mắn hơn người.

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Người tuổi Thân sẽ gặp phúc đức đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ dừng lại ở đó, 3 ngày Tết của người tuổi Thân còn có cơ hội bất ngờ trong chuyện làm ăn. Những dự định đã lâu chưa thành hiện thực, nay sẽ được quý nhân tương trợ, hứa hẹn một năm mới làm ăn phát tài phát lộc, thăng quan tiến chức nhanh chóng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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