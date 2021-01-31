Hồng Ngọc mệt mỏi vì chăm chồng mắc Covid-19, không biết khi nào mình sẽ bị nhiễm

Hậu trường 31/01/2021 18:46

Kiệt quệ tinh thần vì chăm sóc cho chồng mắc Covid-19 suốt 1 tuần qua, ca sĩ Hồng Ngọc hiện rất lo lắng không biết mình sẽ nhiễm bệnh lúc nào.

Ngày 24/1, thông tin chồng ca sĩ Hồng Ngọc nhiễm Covid-19 khiến người hâm mộ xôn xao. Theo đó, anh Thomas Tâm Nguyễn (chồng ca sĩ Hồng Ngọc) dương tính với Covid-19, sau đó được chỉ định cách ly, tự chăm sóc và điều trị tại nhà.

Suốt thời gian chăm sóc chồng tại nhà, nữ ca sĩ Hồng Ngọc đã phải trực tiếp hỗ trợ cho chồng vượt qua bệnh dịch bằng rất nhiều phương pháp như rèn luyện sức khỏe, bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Đến thời điểm này đã là ngày thứ sáu kể từ khi chăm sóc chồng bị mắc Covid-19, Hồng Ngọc dần thấy lạc quan hơn khi thấy sức khỏe của chồng đã dần ổn định hơn. Sáng hôm qua, 30/1, chồng ca sĩ Hồng Ngọc đã có thể tự đi dạo, ngồi phơi nắng trong khuôn viên nhà.

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Chồng ca sĩ Hồng Ngọc đã ổn định sức khỏe sau khi mắc Covid-19 - Ảnh: FBNV

Do chăm sóc chồng ở khoảng cách gần nên nữ ca sĩ không tránh khỏi lo lắng rằng mình sẽ nhiễm bệnh bất cứ lúc nào. Hồng Ngọc cho biết, cô đã cố gắng chuẩn bị thật tốt về tinh thần lẫn sức khỏe để có thể chủ động đối phó và vượt qua nếu chẳng may bị lây nhiễm bệnh. “Ngay lúc này Ngọc vẫn đang sống chung với COVID mà không biết khi nào mình sẽ nhiễm nó. Lo thì có lo, nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ rất lâu để khi chạm trán thì chiến đấu hết mình thôi!” – nữ ca sĩ cho biết thêm.

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Nguyên văn chia sẻ của nữ ca sĩ

Được biết, anh Thomas Tâm Nguyễn bị lây nhiễm Covid-19 từ một đồng nghiệp. Ban đầu, anh có nhiều dấu hiệu của Covid-19 như ngứa cổ họng, khô rát họng vào buổi sáng, đau nhức cả người… Khi đồng nghiệp của anh thông báo người này bị nhiễm bệnh, anh đã nhanh chóng làm kiểm tra. Chỉ 5 phút sau, anh được y tá thông báo mình nhiễm Covid-19.

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Chồng ca sĩ Hồng Ngọc thông báo mình nhiễm Covid-19 trên Facebook

Khi nghe chồng thông báo, ca sĩ Hồng Ngọc đã "thở dài", tuy nhiên cô vẫn động viên chồng cùng nỗ lực điều trị bệnh. Theo chia sẻ của Thomas, cách mà Hồng Ngọc chăm sóc anh “y chang tù binh”. Hằng ngày, nữ ca sĩ sẽ đặt đồ dùng, thức ăn ở trước cửa để chồng tự lấy vào phòng chứ không đưa trực tiếp. Lo rằng vợ mình sẽ bị lây bệnh nên Thomas luôn giữ khoảng cách tuyệt đối. Anh cho biết may mắn bố mẹ của anh đều không bị nhiễm. Riêng các con của anh và ca sĩ Hồng Ngọc đều đã lập tức được cách ly trong vùng an toàn cho đến khi anh khỏi bệnh.

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